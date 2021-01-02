С 1 января 2021 года в объект налогообложения по налогу на имущество физических лиц включается машино-место, неразрывно связанное с многоквартирным домом. Данная норма внесена в статью 419 Налогового кодекса, следует из совместного сообщения Министерства финансов и Государственного налогового комитета (PDF).

Машино-место облагается налогом по налоговой ставке в размере 0,23% к налоговой базе.

«Данная норма носит уточняющий характер, в связи с тем, что на практике на машино-место, которое расположено в подземных этажах многоквартирных домов оформляется кадастровый документ, с определением по нему кадастровой стоимости», — говорится в сообщении.

Например, кадастровая стоимость машино-места определена в размере12 млн сумов. К данной стоимости применяется налоговая ставка в размере 0,23%. Соответственно сумма годового налога на имущество физических лиц за 1 машино-место составит 27,6 тысяч сумов.

В настоящее время гаражи, принадлежащие физическим лицам, облагаются земельным налогом и налогом на имущество.

Как уточнили в Минфине, при этом данная норма не будет распространяться:

на физических лиц, которые решили во дворе своего жилого дома благоустроить место под свои машины;

на физических лиц, которые пользуются услугами юридических лиц по хранению автотранспортных средств (платные автостоянки). В этом случае, плательщиком налога является юридическое лицо.

Ранее «Газета.uz» сообщала, что в последние годы при строительстве многоэтажных жилых домов на их подземных этажах размещаются парковки и автостоянки. Например, в жилом комплексе Yangi Beltepa размещено 140 подземных парковочных мест, в ЖК Novza — 156, в ЖК Greenwich — 1200.

При покупке квартиры в новостройке будущий собственник имеет право приобрести парковочное место для хранения автомобиля на подземных этажах этого же жилого комплекса. Цена одного машино-места, по данным девелоперов, колеблется в Ташкенте от 50 до 70 млн сумов. При этом на машино-место оформляется кадастровый документ, сообщил источник в Минфине.