Около 100 жителей двух деревень на западе Нигера были убиты 2 января боевиками террористической группировки «Боко харам». Ещё 25 человек получили ранения, сообщает Euronews.

Правозащитники уже назвали случившееся самым масштабным массовым убийством мирных граждан в этой африканской стране, отмечается в сообщении.

Как рассказал выживший мэр одной из деревень, десятки джихадистов на мотоциклах разделились на две колонны и одновременно напали на жителей населённых пунктов, расположенных в семи километрах друг от друга.

По словам местных властей, уточняет AP, деревни в районе Тиллабери подверглись нападению после того, как местные жители убили двух боевиков. Массовое убийство произошло в тот же день, когда избирательная комиссия Нигера объявила, что в стране пройдёт второй тур президентских выборов.