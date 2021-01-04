На онлайн-аукционе по продаже автомобильных номеров зафиксирована рекордная сумма предложения — 596,5 млн сумов за государственный номерной знак с территориальным кодом Самаркандской области 30 Z 777 ZZ.

Номер был выставлен на торги 14 декабря со стартовой стоимостью 111,5 млн сумов. Комиссионный сбор за сделку составляет 29 млн сумов, сумма залога — 11 млн сумов.

В ходе аукциона в интернете появились фотографии автомобилей Malibu белого и чёрного цветов с указанным номером, однако в УВД Самаркандской области опровергли достоверность снимков.

Ранее мы писали, что в течение 2020 года на онлайн-аукционах, организуемых на сайте Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи, было реализовано более 106 тысяч автономеров на сумму 262,6 млрд сумов. Средняя стоимость номера составила 2,4 млн сумов (минимальная — 450,5 тысячи, максимальная — 206,7 млн сумов).

В ноябре правительство приняло постановление, давшее владельцам автомобилей право заказывать номера с любой комбинацией букв. В июне количество категорий «красивых» номеров было увеличено с трёх до шести.