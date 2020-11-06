Постановлением правительства Узбекистана от 4 ноября внесены изменения в порядок проведения аукциона при выдаче физическим и юридически лицам государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа.

Согласно поправкам, в случае не реализации в течение шести месяцев с момента выставления на торги «красивые» номера 1-й и 2-й категорий будут повторно выставлены на аукцион по стартовой цене автономеров 2-й и 3-й категорий (кроме номеров с одинаковой комбинацией букв), а номера 4−6-й категорий будут исключены из аукциона и реализованы в общем порядке по стартовой стоимости на торгах.

Кроме того, на основе обращений владельцев транспортных средств на торги также могут быть выставлены номера 1−3-й категорий с любой комбинацией букв. Стартовые цены этих номеров составят:

№ Комбинация цифр Ставка для любой комбинации букв в БРВ (БРВ = 223000 сумов) Ташкент Каракалпакстан и области 1. 001, 007, 100, 111, 222, 555, 700, 777, 888 900 500 2. 002, 005, 010, 020, 050, 070, 077, 080, 101, 200, 202, 300, 333, 444, 500, 505, 666, 707, 800, 808, 999 600 300 3. 003, 004, 006, 008, 009, 011, 022, 030, 040, 055, 088, 090, 110, 303, 400, 404, 550, 600, 701, 717, 757, 770, 900, 909 300 200

Напомним, в июне были изменены категории «красивых» номеров, их количество было увеличено с трех до шести.