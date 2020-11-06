Постановлением правительства Узбекистана от 4 ноября внесены изменения в порядок проведения аукциона при выдаче физическим и юридически лицам государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа.
Согласно поправкам, в случае не реализации в течение шести месяцев с момента выставления на торги «красивые» номера 1-й и 2-й категорий будут повторно выставлены на аукцион по стартовой цене автономеров 2-й и 3-й категорий (кроме номеров с одинаковой комбинацией букв), а номера 4−6-й категорий будут исключены из аукциона и реализованы в общем порядке по стартовой стоимости на торгах.
Кроме того, на основе обращений владельцев транспортных средств на торги также могут быть выставлены номера 1−3-й категорий с любой комбинацией букв. Стартовые цены этих номеров составят:
|№
|Комбинация цифр
|Ставка для любой комбинации букв в БРВ (БРВ = 223000 сумов)
|Ташкент
|Каракалпакстан и области
|1.
|001, 007, 100, 111, 222, 555, 700, 777, 888
|900
|500
|2.
|002, 005, 010, 020, 050, 070, 077, 080, 101, 200, 202, 300, 333, 444, 500, 505, 666, 707, 800, 808, 999
|600
|300
|3.
|003, 004, 006, 008, 009, 011, 022, 030, 040, 055, 088, 090, 110, 303, 400, 404, 550, 600, 701, 717, 757, 770, 900, 909
|300
|200
Напомним, в июне были изменены категории «красивых» номеров, их количество было увеличено с трех до шести.