Постановлением правительства Узбекистана от 4 июня внесены изменения в порядок проведения аукциона при выдаче физическим и юридически лицам государственных регистрационных номерных знаков для автомототранспортных средств с повышенной ставкой платежа.

Как сообщила пресс-служба Министерства юстиции, «красивые» автономера теперь разделены на шесть категорий (ранее было три).

В частности, комбинации цифр 333, 444, 666, 999 переведены из первой категории во вторую. Номера с комбинациями цифр 003, 004, 006, 008, 009, 030, 040, 303, 400, 404, 600, 900, 909 переведены из второй категории в третью.

Начальная цена номеров второй категории в Ташкенте снижена до 30-кратной суммы базовой расчетной величины (ранее — 40 БРВ), если они состоят из разной буквенной комбинации. Стартовая цена на номера из одинаковой буквенной комбинации стала 40 БРВ (ранее — 50 БРВ).



