В течение 2020 года на вебсайте Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи avtoraqam.uzex.uz через онлайн-аукционы реализовано более 106 тысяч автономеров на сумму 262,6 млрд сумов. В количественном выражении продажа автономеров увеличилась на 2,6 раза, в суммарном — на 71,2%, говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Средняя стоимость одного номера составила 2,4 млн сумов. 92,3% номеров приобрели физические лица, 7,7% — юридические. Минимальная стоимость номера составила 450,5 тысячи сумов. Самый дорогой номер обошёлся в 206,7 млн сумов.

30% совершенных сделок пришлось на сделки по номерам премиум-класса, 33,5% — на номера 2-й категории, 19,3% — 3-й категории, 5,9% — 4-й категории, 5,4% — 5-й категории и 5,9% — 6-й категории.

Наибольшее количество номерных знаков в разрезе регионов приобретено в Ташкенте и Ташкентской области (45,2%), Ферганской (8,2%), Самаркандской (8,1%) и Наманганской (6,0%) областях.

Постановлением Кабинета министров Узбекистана от 4 июня 2020 года в текущем году была определена реализация на аукционах дополнительно 271 пары номерных знаков. Со вступлением в силу постановления среднее количество номеров, реализуемых ежемесячно на онлайн-аукционах, увеличилось с 2700 до 14000.

Напомним, 80% средств, поступивших от реализации автономеров на онлайн-аукционах, направляются в государственный бюджет, 20% — в Специальный фонд развития материально-технической базы, социального стимулирования сотрудников и прочих расходов Министерства внутренних дел.