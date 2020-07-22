В свободной экономической зоне «Наманган» начнется производство малых грузовых автомобилей под китайским брендом Сhangan, сообщила пресс-служба хокимията Наманганской области.

Выпуск мини-грузовиков будет налажен в рамках проекта «Соотечественники за рубежом». В производство в общей сложности вложено 5,8 млн долларов. Это 800 тысяч долларов наманганского предпринимателя Жобирхона Хамидова, проживающего последние 10 лет в ОАЭ, а также 2 млн долларов иностранных инвестиций и банковский кредит на сумму 3 млн долларов.

На первом этапе компания Namangan Сhangan Motors будет выпускать в год 1800 мини-грузовиков грузоподъемностью 1−1,5 тонны и обеспечит работой 120 человек. Ожидается, что первые грузовики сойдут с конвейера в первом квартале 2021 года. В последующие три года планируется довести локализацию до 50%, а треть продукции экспортировать в ОАЭ и страны Центральной Азии.

Предприниматель считает, что Узбекистан испытывает потребность в 20 тысячах таких автомобилей в год. Принимая во внимание ближние и зарубежные рынки, можно будет оценить возможности для дальнейшего расширения производства.

«Радует, что уже сегодня существует достаточный спрос на продукцию, выпускаемую Namangan Сhangan Motors. В перспективе создание предприятий по выпуску запчастей для мини-грузовиков станет необходимым дополнением для создания цельного машиностроительного комплекса», — отметил хоким Наманганской области Хайрулла Бозоров.

Напомним, свободная экономическая зона «Наманган» была создана указом президента в августе 2018 года. В настоящее время на ее территории реализуется 18 проектов общей стоимостью 601 млн долларов.