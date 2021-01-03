На предпринимателей, занимающихся розничной продажей мобильных устройств, возложена обязанность осуществления регистрации их IMEI-кодов, независимо от даты ввоза устройств на территорию Узбекистана. Это предусмотрено постановлением правительства от 31 декабря, которым внесены изменения в порядок регистрации мобильных устройств.

Согласно документу, IMEI-код второго слота для SIM-карты в устройстве будет зарегистрирован бесплатно, если IMEI-код первого слота был зарегистрирован в базе данных в автоматическом режиме до 1 ноября 2019 года. Для этого владелец устройства должен лично обратиться к регистратору или оператору системы IMEI (UZIMEI). Регистрация должна быть осуществлена в течение трёх часов.

Если код первого слота был зарегистрирован после указанной даты, то код второго слота будет зарегистрирован на платной основе.

Положение о регистрации мобильных устройств дополнено порядком регистрации устройств дипломатических представительств зарубежных стран в Узбекистане. Для регистрации IMEI-кодов их консульские учреждения должны обратиться в Бюро по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел. Оператор системы регистрации IMEI-кодов на основе заявления бюро при МИДе осуществляет регистрацию на платной основе в течение трёх рабочих дней.

Иностранные граждане для регистрации своих устройств должны лично обратиться к регистратору или оператору системы.

Устройства, ввезённые в страну сверх нормы беспошлинного ввоза товаров, регистрируются после оплаты таможенных платежей.

Для регистрации устройства, по решению суда переданного в собственность государства, государственный исполнитель должен представить оператору системы копию решения суда. Оператор должен зарегистрировать код в течение трёх рабочих дней.

Система обязательной регистрации мобильных устройств по IMEI заработала в Узбекистане с апреля 2019 года. С 1 декабря 2019 года она является платной. Внедрение системы сразу столкнулось с недовольством общественности из-за сложной организации механизма регистрации и платностью системы.

В феврале 2020 года на портале коллективных обращений появилась петиция об отмене сбора за регистрацию IMEI. Комитет Законодательной палаты сообщал о начале изучения вопроса, но об итогах рассмотрения не сообщалось.

После прошлогоднего скандала с регистрацией IMEI-кодов на чужие паспортные данные (из-за чего многие жители не могли зарегистрировать собственные устройства на своё имя) оператор системы изменил порядок регистрации.