В связи с новогодними праздниками в горах Чимгана в Бостанлыкском районе Ташкентской области наблюдается наплыв отдыхающих. На подъёме к горам скопилось большое количество автомобилей, сообщили «Газете.uz» читатели.





Фото: ГУБДД МВД.

Пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана сообщила, что 2 января во избежание дорожно-транспортных происшествий на подъёмах и спусках, а также по причине переполненных автомобильных стоянок на 61-м километре автодороги 4Р 12 временами ограничивается движение транспорта в направлении Чимгана.

В ГУБДД призвали граждан отнестись к ограничениям с пониманием.