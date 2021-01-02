На автодороге 4Р6, пролегающей через Чимганские горы в Бостанлыкском районе Ташкентской области, до 5 января организовано одностороннее движение, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана. Ранее мы писали, что в связи с большим потоком автотранспорта здесь наблюдаются многокилометровые пробки.

Одностороннее движение действует от автомобильного круга на выезде из Газалкента (пересечение на 61-м км дороги 4Р12 «Ташкент — Чарвак» и 57-м км дороги 4Р6 «Ташкент — Чирчик — Чимган») до Юсуфханы (87-й км дороги 4Р6).

В ГУБДД призвали водителей с пониманием отнестись к ограничениям и следовать указаниям инспекторов дорожно-патрульной службы.