Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря выступил на Форуме молодежи, на котором обозначил проблемы, стоящие перед молодыми людьми страны, и пути их решения. Здесь же глава государства побеседовал с несколькими хокимами, которые отчитались о проделанной работе в своих регионах.

Хоким Андижанской области во время диалога с руководителем страны рассказал про работу с молодёжью, обеспечение их занятости, решение проблем. В своих выступлениях глава областной администрации много раз произнёс фразу «мухтарам президент» («уважаемый президент»). По подсчетам корреспондента «Газеты.uz», присутствовавшего на мероприятии, хоким сказал эту фразу 81 раз за 10 минут и 21 секунду (суммировано время отдельных выступлений), или в среднем каждые 7,6 секунды.

Фото: пресс-служба президента.

Стенограмма диалога хокима Андижанской области с президентом

«Уважаемый президент, конечно, по вашему поручению, во время вашего визита в Андижанскую область вы спрашивали, какой будет судьба учеников 11-го класса, уважаемый президент. После этого в Андижанской области мы дважды — отдельно и с родителями — провели опрос 40798 учащихся, оканчивающих 11-й класс, уважаемый президент. Спросили, что они хотят, какому навыку хотят научиться, к чему есть интерес, уважаемый президент.

На сегодняшний день мы обеспечили работой 97% из 40798 выпускников 11-го класса (40198) по их желанию, уважаемый президент. В первую очередь, почти 16 тысяч из них выразили желание заниматься предпринимательством, им выделили льготные кредиты на сумму 42,5 млрд сумов. Спасибо, уважаемый президент, что решили этот вопрос. Сегодня все наши дети, уважаемый президент, нашли своё место в жизни, взяли на работу своих сверстников, уважаемый президент. Это действительно опыт Андижана, организовали по вашему поручению.

Уважаемый президент, кроме того, по вашему недавнему поручению, мы провели большой опрос учащихся 7−11-х классов и принимаем меры по обеспечению занятости по их желанию, направлению, уважаемый президент. Конечно, уважаемый президент, это систему также внедряем среди 11 тысяч выпускников вузов, среднего специального образования, уважаемый президент, и обеспечили работой на 96% по их желанию, уважаемый президент".

Президент отметил, что таких целей можно достичь, если приложить достаточно усилий. «Представьте, ещё ни один руководитель не анализировал, где и чем занимаются 40 тысяч андижанских детей, окончивших [школы] в 2018—2019 годах», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Хоким Андижанской области продолжил: «Уважаемый президент, действительно нужно признать, что раньше мы этим не занимались, будет правильно сказать, что не знали их судьбу, уважаемый президент. Но в этом году эту большую работу сделали по вашему поручению. В октябре-ноябре, уважаемый президент, мы еще раз провели изучение среди молодежи в области. В этом процессе некоторые взяли 30 млн сумов льготных кредитов, другие 20 млн сумов по своему направлению, уважаемый президент. Глядя на результаты их работ, сегодня за счет этих средств, уважаемый президент, видно, что вы действительно показали правильную дорогу через пример Андижана, уважаемый президент.

На днях на форумах в городах, районах, области, уважаемый президент…"

Президент спросил: «Ты видишь, как горят глаза, какое настроение у молодых парней и девочек, которые обеспечены работой, и тех, кто без работы?»

Шухрат Абдурахманов ответил: «Конечно, уважаемый президент, у молодёжи, которая нашла своё место в жизни, работает по своему желанию, всё равно, уважаемый президент, глаза горят. Есть вторая категория — неорганизованная молодёжь, уважаемый президент, мы работаем с 43221 выявленным молодым человеком в махаллях. Но действительно, уважаемый президент, мы сами увидели, что есть большая разница с молодыми людьми, которые не нашли своё место в жизни, не занимаются предпринимательством, уважаемый президент».

Шавкат Мирзиёев поинтересовался проделанной работой по «молодёжной тетради» (для безработной молодежи).

«Уважаемый президент, в октябре-ноябре мы на 100% сформировали «молодёжную тетрадь» нашей области, уважаемый президент. Если у нас в области свыше 3 млн человек, уважаемый президент, из них 1 млн 650 тысяч (55%) составляет молодежь. От 18 до 30 лет — 595,5 тысячи. Уважаемый президент, во время проверки на сегодняшний день в области выявлено 36,5 тысячи молодых людей, которые остаются безработными, уважаемый президент.

Кроме того, уважаемый президент, ещё одна задача, которую вы определили: уважаемый президент, мы наладили систему контактов не только в Узбекистане, но и с 57,5 тысячи молодых людей, которые выехали за границу по работе, учёбе, уважаемый президент. С 37 тысячами из них, уважаемый президент, находимся в постоянном контакте по телефону, спрашиваем, когда вернутся, чем будут заниматься после возвращения, какой предпринимательской деятельностью, изучили их желания, уважаемый президент.

Сегодня в Андижанской области, уважаемый президент, из 36 тысяч безработных 16 тысяч выразили желание не работать по различными причинам, семейным проблемам, уважаемый президент. С 18,5 тысячи, выразившими желание работать, мы начали работу, уважаемый президент. По состоянию на сегодняшний день, уважаемый президент, вместе с руководителями секторов принимаем меры по обустройству 1508 лиц согласно их желанию, выбранному направлению.

Также, уважаемый президент, во время проверки мы не думали только о том, чтобы обеспечить их работой, но и спрашивали про другие проблемы, уважаемый президент. По различным направлениям выявлено 16428 проблем, уважаемый президент. В октябре-ноябре-декабре, уважаемый президент, мы решили свыше 6000 проблем. Мы начинаем понимать, уважаемый президент, что решение проблем молодежи в наших руках.

Я думаю, уважаемый президент, задачи, которые вы определили сегодня в своей речи, включая организацию малых молодежных промышленных зон, а также задачи по инициативе «каждый предприниматель — помощник молодежи», уважаемый президент, сообщил по вашему поручению на днях Адхам Ильхамович (председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов — ред.). Мы побеседовали с крупными предпринимателями, уважаемый президент, они на 200% поддерживают эту [инициативу]. Если каждый предприниматель Андижанской области, уважаемый президент, станет поддержкой молодежи, которая становится решающей силой в решении задач, стоящих перед нами, уважаемый президент…

Еще один вопрос, уважаемый президент, мы вместе с руководителями секторов в качестве опыта Андижана определили ещё четыре направления, уважаемый президент. С вашего позволения я их озвучу. Во-первых, малообеспеченные дети, уважаемый президент… Этим будут заниматься хокимы под моим руководством, уважаемый президент.

Во-вторых, вы постоянно говорите, что лица с инвалидностью, нетрудоспособные — тоже наши граждане, их тоже нужно поддерживать, уважаемый президент. Мы провели расчёты, на сегодняшний день в Андижанской области свыше 6900 лиц с инвалидностью, нетрудоспособных, уважаемый президент… Решение этого вопроса возложено на прокуроров, я возьму это под свой личный контроль, уважаемый президент… (далее про врачей — неразборчиво — ред.).

В-третьих, уважаемый президент, начальник УВД, вся система внутренних дел, уважаемый президент, будет проводить адресную работу с 3994 молодыми лицами с трудным характером, склонным к совершению преступлений, уважаемый президент.

В-четвертых, уважаемый президент, каждый раз вы говорите, что сотрудники налоговых органов — помощники предпринимателей, уважаемый президент. Сотрудники налоговых органов и система Центрального банка, уважаемый президент, 14967 молодых лиц, желающих стать предпринимателями, закреплены за каждым сотрудником по четыре молодых человека, уважаемый президент. Это направление соответствует инициативе о закреплении одного безработного молодого человека за одним предпринимателем, уважаемый президент…

В целом, уважаемый президент, мы рассчитали спрос на кредиты в размере 137 млрд сумов, вот вы сами сейчас сказали, уважаемый президент, что каждой области будет выделено по 100 млрд сумов на [молодежное] предпринимательство. Также выделение 45 млн, уважаемый президент, и 100 млн долларов [для финансирования инновационных идей и проектов молодежи] обязательно послужат решению проблем молодежи, озвученных сегодня.

Уважаемый президент, сегодня перед нами стоит задача не только обеспечить молодежь работой, но и повысить культуру, духовность, вовлечь в спорт, уважаемый президент, чтение книг. Еще один большой вопрос — информационные технологии, уважаемый президент. По этим направлениям мы также определим интересы молодежи… вчера, уважаемый президент, провёл молодежный форум, одна молодая девушка поставила такое требование, уважаемый президент: «В Андижане очень много молодежи, занимающейся творчеством. Помогите с выпуском их книг, провести конкурс»… Уважаемый президент, средства у нас есть, и я думаю, что у нас есть все возможности для решения указанных задач.

Я хочу сказать, что не только обеспечение работой, как вы отметили сейчас, это должно продолжиться системно, уважаемый президент. Все задачи, определенные вами, для нас закон, уважаемый президент. Я вам обещаю, что озвученные вами задачи, [встречи] с молодежью будут не раз в два-три месяца, уважаемый президент, а на ежедневной основе.

Вот вы каждый раз говорите, что раньше мы проводили время на [хлопковом] поле, уважаемый президент, а сегодня вы создали все условия, чтобы мы направляли большую часть времени на вопросы образования, здравоохранения, молодежи, женщин. Сегодня как руководитель области, уважаемый президент, я обещаю вам беспрекословно решить проблемы андижанской молодежи, выявленные во время проверки, а также определенные вами задачи, уважаемый президент".

Президент заявил, что отныне хокимы областей, районов и городов, министры и ответственные руководители будут проводить регулярные встречи с молодежью. Хокимы разработают и обеспечат реализацию «дорожных карт» для решения проблем молодежи. Они будут отчитываться перед местными кенгашами по этому вопросу каждые шесть месяцев и определять планы на следующие полгода. Шавкат Мирзиёев указал, что на ответственные организации возложена задача систематического изучения социальных проблем молодежи, координации работы в этой сфере.

«Понятно, уважаемый президент», — сказал хоким.

Глава государства заявил, что 1−5 мая в Андижане пройдет молодежный форум. Он сказал, что постарается посетить мероприятие, если его пригласят.

«Уважаемый президент, могу вас заверить, что 1−5 мая [пройдет форум] в Андижанской области», — сказал Шухрат Абдурахманов.





Далее выступил хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров. За 12 минут и 35 секунд он «всего» 22 раза сказал «уважаемый президент», или в среднем каждые 34,3 секунды.