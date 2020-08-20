Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев 20 августа провел видеоселекторное совещание по вопросу повышения экономической активности и формированию дополнительных резервов, сообщила пресс-служба главы государства.

Одной из тем совещания было обеспечение занятости безработной молодежи и женщин. Перед правительством поставлена задача внедрить порядок обучения их востребованным профессиям и предпринимательству с последующей финансовой поддержкой налаживания бизнеса.

Для системной организации этой работы поручено сформировать аналогичные «железной тетради» («темир дафтар») отдельные списки — «молодежную тетрадь» для безработной молодежи и «женскую тетрадь» для безработных женщин и адресно работать по ним на основе новой системы и нового порядка, говорится в сообщении.

Напомним, в текущем году в Узбекистане был внедрен список «темир дафтар», содержащий информацию о социально уязвимых семьях, нуждающихся в помощи.

Кроме того, на совещании рассмотрены дополнительные возможности для развития предпринимательства в городах и районах. Подсчитано, что имеются возможности для формирования до 1 декабря дополнительного резерва в размере 500 млрд сумов. Эти средства должны стать вспомогательным ресурсом для поддержки нуждающихся слоев населения.

Президент отметил необходимость полного восстановления деятельности 20 тысяч предприятий до конца августа и 26 тысяч — в сентябре, содействия им в реализации накопившейся из-за пандемии продукции.

Он поставил задачу создать дополнительные объекты торговли в крупных городах и вывести востребованные потребительские товары на электронные торговые площадки. Подчеркнул важность решения транспортно-логистических вопросов предприятий, столкнувшихся с трудностями при импорте сырья и экспорте товаров.

Хокимам областей поручено до 1 октября принять совместно с бизнес-омбудсманом и Государственным таможенным комитетом меры по запуску ввезенного предпринимателями технологического оборудования, решить проблемные вопросы, связанные с землей, сооружениями, электро- и газоснабжением, инженерно-коммуникационной инфраструктурой.

На более 1000 га неиспользуемых земель в свободных экономических зонах, обеспеченных инженерно-коммуникационными сетями, можно реализовать 120 проектов, предусматривающих создание 17 тысяч рабочих мест, говорилось на совещании.

Шавкат Мирзиёев дал поручения по увеличению налоговых поступлений посредством сокращения доли «теневой экономики» и задействования дополнительных резервов, которые станут источником поддержки нуждающихся слоев населения.

На совещании также указано на необходимость установления общественного контроля за расходованием средств, поступивших от дополнительных резервов, и усиления деятельности местных кенгашей народных депутатов в этом направлении.