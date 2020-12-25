Со следующего года будет учрежден президентский грант для 200 молодых людей, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы. Об этом заявил президент, выступая на Форуме молодежи Узбекистана, его цитирует пресс-служба главы государства.

«Если нынешняя президентская стипендия рассчитана только на один учебный год, то новый грант будет выплачиваться в течение четырех лет», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Со следующего учебного года будут также внедрены президентские и государственные стипендии для студентов бакалавриата, обучающихся в филиалах зарубежных вузов в Узбекистане.

«Поскольку обучающаяся в этих заведениях молодежь — это наши с вами дети. Завтра они будут служить развитию нашей страны. Раз так, думаю будет справедливо, если позаботимся о них и будем поощрять их талант», — высказал мнение президент.

Кроме того, для поддержки одаренной молодежи в науке со следующего года удвоится квота президентской стипендии для магистрантов и докторантов.

«Наши великие ученые сделали свои выдающиеся открытия и изобретения в вашем возрасте — в самом расцвете юности. Вы также должны брать пример с предков и стремиться делать чудеса в жизни, — призвал глава государства. — Исходя из собственного опыта, я вам советую: цените науку, стремитесь к знаниям! Не теряйте напрасно ни минуты! Никогда не забывайте, что молодость — самый драгоценный период жизни, наука — несравненное богатство, которое не горит в огне, не тонет в воде, никто не может отнять его у вас!»

Глава государства также сообщил, что семьям с двумя и более детьми, учащимися в вузе на контрактной основе, будут предоставляться льготные образовательные кредиты.

В будущем, будет внедрен порядок полного возмещения молодым людям, набравшим не менее 75% от наивысшего балла по международным системам оценки IELTS, TOEFL, GMAT, SAT и другим, затрат на прохождение экзаменов по этим системам.

Шавкат Мирзиёев сообщил, что была поставлена задача разработать специальную программу по ремонту и оснащению 459 домов культуры на местах.

«Мы обязательно решим эту проблему, — отметил президент. — Но меня больше беспокоит другая сторона вопроса. Многие из наших молодых людей, получивших высшее образование в сфере культуры и искусства, предпочитают остаться в столице. Если так, то кто завтра будет работать в тех культурных центрах, которые строятся на местах, с большими затратами? Кто будет искать молодые таланты в селах, кто будет их воспитывать? Поэтому хокимам областей следует принять меры по обучению в вузах по направлению культуры и искусств до 5 молодых людей из каждого района и города за счет средств местного бюджета, а в будущем обеспечить их работой и жильем в своем районе»,

Глава государства подчеркнул важность создания возможностей для одаренных детей, постоянной поддержки победителей и призеров конкурсов.

«Если углубиться в проблему, становится очевидно, что эта молодежь завтра станет „золотым фондом“ района или города и будет способствовать приумножению авторитета своего региона. В связи с этим всем хокимам районов и городов поручается отобрать 10−15 таких талантов, наладить систему их всестороннего воспитания и постоянного стимулирования», — указал Шавкат Мирзиёев.

Президент также распорядился выделять начиная с 2021 года 50 млрд сумов на лучшие инновационные и стартап-проекты молодежи путем организации конкурса «Будущий ученый» среди школьников и студентов.

С следующем году в более чем 100 городах и районах страны создадим современные учебные центры с углубленным изучением информационных технологий, анонсировать президент. Кроме того, будет введена система возмещения молодежи до 50 процентов затрат на получение международных IT-сертификатов. В ближайшие два года в рамках проекта «Один миллион программистов» 300 тысяч молодых людей будут бесплатно обучены основам компьютерного программирования.