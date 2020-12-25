Президент Шавкат Мирзиёев посетил Форум молодежи Узбекистана, который проводится в стране впервые, сообщила пресс-служба главы государства.

«Каждый раз, когда я общаюсь с молодежью, вы заряжаете меня своей энергией, наполняете мое сердце радостью. Я хорошо знаю, что каждый из вас горит желанием служить нашей дорогой Родине и народу. Я безмерно ценю вас как самое большое богатство, бесценное сокровище Узбекистана», — сказал Шавкат Мирзиёев в начале своего выступления.

«Какие бы реформы мы ни проводили в нашей стране, в первую очередь мы полагаемся на таких молодых людей, как вы, на вашу энергичность и решимость», — продолжил президент, обращаясь к молодежи.

Он отметил, что сегодня в стране закладываются основы Третьего Ренессанса.

«Важнейшей основой будущего Возрождения мы считаем вопросы поддержки семьи, дошкольного, школьного и высшего образования, учреждений науки и культуры. Поэтому мы проводим коренные реформы в этих сферах. Уверен, что наша самоотверженная и патриотичная молодежь, которую вы представляете, примет активное участие и внесет достойный вклад в исторический процесс создания нового фундамента для развития нашей страны», — добавил глава государства.

При этом Шавкат Мирзиёев подчеркнул: «Наш народ издревле считает семью священной и оберегает ее. Когда семья крепка, общество стабильно. Не будем забывать, что результат всех наших реформ напрямую связан со здоровой обстановкой в семье, подготовкой наших детей, особенно девочек, к семейной жизни».

Глава государства отметил, что за 11 месяцев с начала года было зарегистрировано около 25 тысяч разводов среди молодых семей.

«Эта негативная ситуация должна всех нас беспокоить, она должна вызывать серьезные опасения. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к широкой общественности, в первую очередь, к нашим дорогим старшим, мудрым и любящим матерям: помогите нам в этом деле. Буду очень благодарен и всем нашим молодым людям за инициативу и активность в предотвращении семейных размолвок и сокращении разводов», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Глава государства также заявил, что во время пандемии коронавируса молодежь стала опорой народа, в качестве волонтеров широко участвовала в общенародном движении «Доброта и поддержка» и оказывала помощь семьям, оказавшимся в трудном положении.

По словам президента, сформирован ташкентский опыт работы с молодежью, в рамках которого налажено непосредственное систематическое изучение проблем, предложений и пожеланий молодежи. Для распространения этой практики по всей стране в городах и районах прошли молодежные фестивали.

«В рамках этих мероприятий многие из вас провели открытый диалог с министрами, хокимами и другими ответственными лицами. Я наблюдал за ними по телевидению. Меня очень порадовала готовность нашей молодежи поднимать актуальные вопросы, их неравнодушие. Мне очень приятно видеть, что у нас много молодых людей с широким кругозором, пытливым и прогрессивным мышлением», — сказал глава государства.

Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что опыт Ташкента теперь будет внедряться по всей стране. Работа уже началась в Ташкентской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях. Для того чтобы эффективно реализовывать государственную молодежную политику на ответственные организации возложена задача систематического изучения социальных проблем молодежи, координации работы в этой сфере.

Отныне хокимы областей, районов и городов, министры и ответственные руководители будут проводить регулярные встречи с молодежью. Хокимы разработают и обеспечат реализацию «дорожных карт» для решения проблем молодежи. Они будут отчитываться перед местными кенгашами по этому вопросу каждые шесть месяцев и определять планы на следующие полгода.

Будут организованы профессиональное обучение и бизнес-тренинг безработной и неорганизованной молодежи в рамках программы «Молодежь: 1 + 1». Кроме того, была выдвинута и получила активную поддержку деловых людей инициатива о закреплении одного безработного молодого человека за одним предпринимателем по принципу «Каждый предприниматель — помощник молодежи». Глава государства одобрил этот благородный шаг, благодаря которому в 2021 году работой могут быть обеспечены не менее 500 тысяч молодых людей.

Глава государства анонсировал создание молодежных малых промышленных зон в регионах на основе имеющегося опыта свободных экономических зон. В этих промзонах будут размещены бизнес-проекты молодежи.

При Министерстве инвестиций и внешней торговли будет создан специальный фонд для финансирования инновационных идей и проектов молодежи, в который будет выделено 100 млн долларов. А средства фонда будут направляться на реализацию молодежных проектов по низким процентным ставкам и на выгодных условиях. Кроме того, в малых промышленных зонах будут построены производственные сооружения, которые будут предоставляться молодежи на льготных условиях аренды и лизинга. На форуме ответственным лицам даны указания на этот счет.

«Сегодня множество молодых людей подает пример своим сверстникам и активно участвует в процессе обновления общества. Однако есть и те, кому трудно найти свое место в жизни, кто сбивается с правильного пути, кто нуждается в помощи. Поэтому необходимо создать электронную площадку „Обращение молодежи“ для налаживания прямого диалога между молодежью, особенно неорганизованной, и должностными лицами», — сказал президент.

Опросы общественного мнения показали, что большинству нашей молодежи не хватает позитивной мотивации, знаний и навыков в бизнесе и предпринимательстве. Это означает необходимость активизации усилий по развитию у них предпринимательских навыков, подчеркнул Шавкат Мирзиёев. В связи с этим будут приняты меры по предоставлению микрокредитов молодежи, получившей специальный сертификат путем обучения профессиональным и предпринимательским навыкам, по ставке на 4% меньше базовой ставки Центрального банка. Эти кредиты будут выдаваться на семь лет с трехлетним льготным периодом.

Отмечалось, что для этих целей в 2021 году будет выделено 45 млн долларов, а также 100 млрд сумов кредитов каждому региону для проектов молодежного предпринимательства в рамках Программы развития семейного предпринимательства.

Также в следующем году в соответствии с государственной программой «Ёшлар — келажагимиз» будут созданы 8 коворкинг-центров «Ёш тадбиркорлар» и 70 комплексов «Ёшлар мехнат гузари».

«Серьезная проблема, с которой сегодня сталкиваются наши юноши и девушки, это трудоустройство выпускников, — сказал президент. — К сожалению, не на систематической основе ведется работа в данном направлении. Поэтому не секрет, что выпускникам школ и колледжей, а иногда даже вузов, трудно найти работу».

В настоящее время в Андижанской, Ферганской и Наманганской областях учащиеся 7−11 классов осваивают минимум одну профессию помимо получения знаний по школьной программе. Перешедший в 11-й класс ученик находится под особым вниманием районного или городского хокимията.

«Работодатели должны быть заинтересованы в приеме на работу молодого специалиста. Поэтому правительству поручается рассмотреть вопрос о предоставлении льгот работодателям в период испытательного срока для молодых специалистов», — сказал президент.

Приоритетной задачей также является поддержка детей из семей, нуждающихся в социальной защите, обеспечение жильем молодых семей.

За последние три года более 5100 образцовых молодых семей по всей стране обеспечены доступным жильем и первоначальными взносами в размере около 200 миллиардов сумов. Как логическое продолжение этой работы поставлена задача разработать и реализовать программу строительства жилья для молодежи на 2021−2023 годы, говорилось на мероприятии.