Запланированный с начала нового года отказ от наличности и месячных проездных в общественном транспорте Ташкента с переходом на единые транспортные карты не будет поэтапным. Об этом на пресс-конференции в пятницу сообщил председатель правления компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) и глава Управления транспорта столицы Анвар Джураев.

Приобрести транспортные карты можно в кассах метрополитена, в пунктах, где раньше продавали проездные (в городе имеется около 90 таких пунктов), или в ТШТХ. Карта стоит 15 тысяч сумов, из которых 5000 сумов зачисляется на баланс и может использоваться для оплаты проезда (с июля по ноябрь карты выдавались бесплатно).

Пассажиры, имеющие право льготного (50%) проезда в общественном транспорте, — пенсионеры, студенты и учащиеся, пока смогут получить карты только в пунктах продаж и в офисе компании-оператора городского транспорта. Такие персонализированные карты выдаются бесплатно. Нужно только заплатить за тарифный план.

Карты для льготников отличаются цветом: зелёная — для учащихся, желтая — для студентов, красная — для пенсионеров.





Для получения карты пенсионерам и студентам нужно предъявить пенсионное удостоверение или студенческий билет. Школьникам карты будут выдавать без подтверждающих документов, отметил Анвар Джураев. Однако учащимся старших классов при пользовании общественным транспортом для подтверждения возраста нужно иметь справку из школы или ученический билет.

Глава Управления транспорта уверен, что коллапса с приобретением и использованием транспортных карт не будет, поскольку люди и раньше покупали проездные в тех же самых пунктах продаж.

Тарифные планы

С полным переходом на транспортные карты внедряются тарифные планы на 5, 10, 15, 20 и 30 дней. Нововведение, которое планировалось много лет, стало возможным благодаря постановлению правительства Узбекистана от 9 октября. При использовании тарифных планов количество поездок и пересадок не ограничивается.

Как рассказал «Газете.uz» начальник отдела технического мониторинга оператора автоматизированной системы оплаты проезда АТТО Даврон Шоёкубов, в отличие от традиционных проездных, рассчитанных на использование с первого до последнего числа месяца, транспортные карты активируются в день первой валидации (прикладывания к валидатору в общественном транспорте). Другими словами, тарифные планы не привязаны к определенной дате и активируются только с первой оплаты проезда.

При первом приобретении транспортной карты пассажирам предложат купить пакет на 30 дней, отметил Анвар Джураев. Стоимость 30-дневного тарифа будет равна стоимости проездных.

Управление транспорта ведет работу над внедрением пересадочных тарифов. Сейчас это предложение согласовывается с Министерством финансов.