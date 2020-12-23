Компания UzAuto Motors по итогам совместной работы с американским автопроизводителем GM получила сертификат стандартов качества BIQ4 (build in quality), сообщила пресс-служба.

Повышение стандартов качества коснется всех без исключения моделей Chevrolet, ради чего на январь 2021 года запланирована приостановка Асакинского завода для выполнения модернизации на производстве, говорится в сообщении.

Параллельно с этим дилерская сеть Chevrolet во всех регионах Узбекистана также перейдет на новые стандарты, планирует автопроизводитель.

«Изменения коснутся переоформления дилерских центров в соответствие с новым брендбуком Chevrolet, что является необходимым условием для продолжения работы, — говорится в сообщении. — С дилерами, не соответствующими новым стандартам, будут расторгнуты дилерские контракты».

Как заявил UzAuto Motors, в дилерской сети будет повышено качество обслуживания и внедрены более высокие стандарты гарантийных услуг, «уровень которых будет расти за счет более качественной подготовки персонала, внедрения программ лояльности, проведения исследования мнения покупателей и много другого».

Автопроизводитель также запланировал в 2021 году внедрение программного обеспечения SАP (System Analysis and Program Development), функционал которого позволит эффективнее организовать процессы в продажах, обслуживании и маркетинге.

«Все эти позитивные изменения запланированы на будущий год и направлены на то, чтобы клиенты Chevrolet получали удовольствие от покупки и обслуживания своих автомобилей у официальных дилеров, чтобы они чувствовали себя самыми важными и ценными, кем они для нас и являются», — заверил UzAuto Motors.