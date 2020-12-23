Председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов на брифинге в среду прокомментировал «Газете.uz» введение категории среднего бизнеса в Узбекистане и предоставление ей льгот и преференций, а также заявил, что Узбекистан «всё равно придёт к дифференцированным ставкам НДС» по категориям и отраслям.
«Никогда в жизни с той ситуацией, которая у нас есть, мы не придём к тому, чтобы был средний бизнес. Людям не выгодно иметь 25, 50, 70 человек на работе. Например, у нас все хотят быть ремесленниками. Выпускает железные двери для дома, на него работают 20−30 человек, он рассказывает: „Я делаю ремесленнический узор, сделайте меня хунармандом (ремесленником — ред.)“. Потому что у него льготы и преференции, но на него 20 человек работают, а это малый бизнес», — рассказал глава ТПП.
Адхам Икрамов заявил, что нужно определить понятия малого, среднего и крупного бизнеса, а также льготы и преференции для каждой формы предпринимательства. Он с сожалением отметил «огромное число малого и очень малого бизнеса».
«Это хорошо, но это не основа для увеличения валового внутреннего продукта, это не основа для развития экономики, это не основа, в том числе, использующейся „хорошей“ и „плохой“ полемики в соцсетях по поводу включения нас в ВТО, ЕАЭС», — считает председатель Торгово-промышленной палаты.
Глава ТПП подчеркнул, что Узбекистан без сильного среднего бизнеса, который будет иметь льготы и преференции, никогда не будет достойно конкурировать с другими странами.
«Наши соседи по Центральной Азии конкурентно опасаются нашего среднего бизнеса, а не нашего хунарманда. Они не опасаются того, что мы ковроткачеством в домашних условиях или выпуском сыра и молочных продуктов very small business (очень малый бизнес — ред.) дома, или производством вина в домашних условиях будем конкурировать со странами-соседями и большими странами. Конкуренцию в мире может составлять средний бизнес», — отметил он.
По его словам, проект постановления президента о введении категории среднего бизнеса в стране согласован со всеми министерствами.
«Я уверен, и закон должен быть для того, чтобы было четкое понятие, что такое малый бизнес, что такое средний, что такое большой бизнес. И тогда правительство сможет каждый год готовить налоговую базу для большого бизнеса. Почему во Франции большой бизнес облагается до 43% налогами?! Потому что у них такая система: супербогатых людей они облагают большими налогами, но средний бизнес — нет. Малый бизнес у них вообще без налогов находится», — сказал глава ТПП.
«И тогда возникнут, как в Турции, медицинская — 0% НДС, ювелирка — 1%, 8% — по пищевым продуктам. Мы все равно придём после этого к разделению и дифференцированному налогу на добавленную стоимость тоже. И это не мои слова. Это слова руководителя нашей страны, который первым инициировал [это предложение] на 2−3 селекторных совещаниях, и мы просто это с огромным удовольствием поддержали и начали изучать мировой опыт», — заявил Адхам Икрамов.
Председатель палаты отметил, что Министерство экономического развития и сокращения бедности «полемизирует» и заявляет, что «ещё не время» вводить дифференцированные ставки НДС.
«Когда мы хотели 20% НДС, кто-то хотел 12%, руководитель волевым решением снизил до 15%. Оно было принято очень позитивно. Дальше всё равно у нас стоит вопрос по изменению ставки НДС уже по категориям, отраслям. Но так как администрирование Налогового комитета не успевает за тенденциями развития бизнеса, поэтому получается, что мы скажем „раз-два-три“, и начнётся ситуация ухода в тень», — сказал он.
Напомним, в Узбекистане ранее действовали дифференцированные ставки НДС, в 2018 году ввели упрощенный порядок уплаты налога на добавленную стоимость.
Davron Akramov
В РФ так: НДС 0%, 10%, 18%, иначе бизнесу МСБ крышка
bulion solst
нужно снизить ставку ндс до 6% при оплате карточкой, при оплате наличными пусть будет 8-10%, вот тогда люди будут сами выводить бизнес из тени ради того чтобы сэкономить на ндс, почему? потому что у людей зарплата на карточке, и следовательно люди будут идти не на рынок где наличкой по черному продают а куда нибудь где есть терминал, хотя этот вопрос нужно детально проработать в пользу народа, и сделать так чтобы в итоге народ сам выводил бизнес из тени благодаря своей выгоде
bulion solst
вот краткое мое видение как стоило поступить
(недвижимое и движимое) ндс на квартиры: 1-2х комн до 30тыс долл = 2%
ндс на помещения для малого и среднего бизнеса — 8%
ндс для помещения для больших предприятий 12%
ндс для продуктов питания первой необходимости: 0%
для сотовых телефонов до 250$ ндс 5% 251-351$ — 10% 351$+ = 20% (не обеднеют) все бюджетные в районе до 250$ обычно а кто айфон 12 покупает тому +- 100$ погоды не делают
для техники нужно прорабатывать план примерно как на сотовые (от бюджетной цены итп)
на авто до 10000$ = 5% авто до 15000$ 10% 15000+ = 20%
также давать людям кешбек 1% хотя бы за чек с оплаты наличной за любые товары, чтобы ловить кто кассовый аппарат перепрошивает (базу его и обнуляет кол-во продаж)
также ввести 20% на любые покупки духов, косметики и прочей лишней химии, также как и ввести 20% на все эти “бутики“ где футболка может стоить 100$, обычный народ там оочень редко появляется, так что народ это не заденет! если люди кто там отоваривается хотят жить как на западе пусть платят ндс.
можно создать хорошую систему, можно!
Nikolay Sergeev
как говорится, “не прошло и двух лет“..
Про дифф. ставки НДС говорили еще на стадии обсуждения нового НК, да никто не услышал.
Это абсолютно естественное и во многих странах применяемое положение.
Как правило, на всю “жрачку“ и “детское“ — примерно половинная ставка НДС.
На социально значимые товары/услуги — ставка ноль (медицина, образование, инвалидное и т.п.)
Что тут не понятного и загадочного?
Весь мир так живёт.
Но нам обязательно надо наступить на грабли, потом для закрепления результата, еще пару раз на эти же грабли, потом, спустя года два-три, вдруг появляется озарение.
Оказывается! надо вводить дифференцированные ставки НДС..
уже хорошо!
Года через два, глядишь, и доживём..