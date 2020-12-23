Председатель Торгово-промышленной палаты Адхам Икрамов на брифинге в среду прокомментировал «Газете.uz» введение категории среднего бизнеса в Узбекистане и предоставление ей льгот и преференций, а также заявил, что Узбекистан «всё равно придёт к дифференцированным ставкам НДС» по категориям и отраслям.

«Никогда в жизни с той ситуацией, которая у нас есть, мы не придём к тому, чтобы был средний бизнес. Людям не выгодно иметь 25, 50, 70 человек на работе. Например, у нас все хотят быть ремесленниками. Выпускает железные двери для дома, на него работают 20−30 человек, он рассказывает: „Я делаю ремесленнический узор, сделайте меня хунармандом (ремесленником — ред.)“. Потому что у него льготы и преференции, но на него 20 человек работают, а это малый бизнес», — рассказал глава ТПП.

Адхам Икрамов заявил, что нужно определить понятия малого, среднего и крупного бизнеса, а также льготы и преференции для каждой формы предпринимательства. Он с сожалением отметил «огромное число малого и очень малого бизнеса».

«Это хорошо, но это не основа для увеличения валового внутреннего продукта, это не основа для развития экономики, это не основа, в том числе, использующейся „хорошей“ и „плохой“ полемики в соцсетях по поводу включения нас в ВТО, ЕАЭС», — считает председатель Торгово-промышленной палаты.

Глава ТПП подчеркнул, что Узбекистан без сильного среднего бизнеса, который будет иметь льготы и преференции, никогда не будет достойно конкурировать с другими странами.

«Наши соседи по Центральной Азии конкурентно опасаются нашего среднего бизнеса, а не нашего хунарманда. Они не опасаются того, что мы ковроткачеством в домашних условиях или выпуском сыра и молочных продуктов very small business (очень малый бизнес — ред.) дома, или производством вина в домашних условиях будем конкурировать со странами-соседями и большими странами. Конкуренцию в мире может составлять средний бизнес», — отметил он.

По его словам, проект постановления президента о введении категории среднего бизнеса в стране согласован со всеми министерствами.

«Я уверен, и закон должен быть для того, чтобы было четкое понятие, что такое малый бизнес, что такое средний, что такое большой бизнес. И тогда правительство сможет каждый год готовить налоговую базу для большого бизнеса. Почему во Франции большой бизнес облагается до 43% налогами?! Потому что у них такая система: супербогатых людей они облагают большими налогами, но средний бизнес — нет. Малый бизнес у них вообще без налогов находится», — сказал глава ТПП.

«И тогда возникнут, как в Турции, медицинская — 0% НДС, ювелирка — 1%, 8% — по пищевым продуктам. Мы все равно придём после этого к разделению и дифференцированному налогу на добавленную стоимость тоже. И это не мои слова. Это слова руководителя нашей страны, который первым инициировал [это предложение] на 2−3 селекторных совещаниях, и мы просто это с огромным удовольствием поддержали и начали изучать мировой опыт», — заявил Адхам Икрамов.

Председатель палаты отметил, что Министерство экономического развития и сокращения бедности «полемизирует» и заявляет, что «ещё не время» вводить дифференцированные ставки НДС.

«Когда мы хотели 20% НДС, кто-то хотел 12%, руководитель волевым решением снизил до 15%. Оно было принято очень позитивно. Дальше всё равно у нас стоит вопрос по изменению ставки НДС уже по категориям, отраслям. Но так как администрирование Налогового комитета не успевает за тенденциями развития бизнеса, поэтому получается, что мы скажем „раз-два-три“, и начнётся ситуация ухода в тень», — сказал он.

Напомним, в Узбекистане ранее действовали дифференцированные ставки НДС, в 2018 году ввели упрощенный порядок уплаты налога на добавленную стоимость.