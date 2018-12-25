В Узбекистане на два года (до 1 января 2021 года) вводится упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость для отдельных категорий налогоплательщиков (за исключением осуществляющих производство подакцизной продукции и добычу полезных ископаемых, облагаемых налогом за пользование недрами).
Согласно поправкам в Налоговый кодекс, подписанным президентом Шавкатом Мирзиёевым 24 декабря, юридические лица, в том числе являющиеся плательщиками единого налогового платежа, валовая выручка которых за налоговый период не превышает 3 млрд сумов, вправе добровольно выбрать упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
Налоговый кодекс дополнен главой 40−1 следующего содержания:
Глава 40−1. Упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость
Статья 226−1. Особенности применения упрощенного порядка
Юридические лица, в том числе являющиеся плательщиками единого налогового платежа, валовая выручка которых за налоговый период не превышает 3 млрд сум, вправе выбрать упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, установленный настоящей главой.
Для перехода на упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики, указанные в части первой настоящей статьи, представляют письменное уведомление о переходе на упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета в следующие сроки:
- юридические лица, валовая выручка которых по итогам предыдущего года не превышает трех миллиардов сум, — не позднее 1 февраля текущего года;
- юридические лица, валовая выручка которых в течение налогового периода превысила один миллиард сум, — не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором валовая выручка превысила один миллиард сум;
- юридические лица, изъявившие желание уплачивать налог на добавленную стоимость на добровольной основе, — не позднее одного месяца до начала отчетного периода, а вновь созданные — до начала осуществления деятельности.
Налогоплательщики переходят на упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость:
- указанные в абзаце втором части второй настоящей статьи — начиная с начала отчетного года;
- указанные в абзаце третьем части второй настоящей статьи — начиная с начала месяца, следующего за месяцем, в котором валовая выручка превысила один миллиард сум;
- указанные в абзаце четвертом части второй настоящей статьи — с начала отчетного периода, а вновь созданные — с начала осуществления деятельности.
При добровольном отказе от применения упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость налогоплательщики переходят на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, предусмотренный главами
35−40 [Налогового кодекса], с начала месяца, следующего за месяцем, в котором представлено письменное уведомление о переходе на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость в орган государственной налоговой службы по месту налогового учета.
Налогоплательщики, применяющие упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, валовая выручка которых в течение налогового периода превысила три миллиарда сум, переходят на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость начиная с начала месяца, следующего за месяцем, в котором был превышен установленный предельный размер.
При переходе на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость юридическое лицо имеет право на зачет суммы налога на добавленную стоимость по остаткам товарно-материальных запасов, долгосрочным активам, а также по остаткам готовой продукции с момента перехода с учетом требований, установленных в статье 218 [Налогового кодекса].
Налогоплательщики, применяющие или перешедшие на общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, не вправе перейти на упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость.
Налогоплательщики, применяющие упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, вправе применять льготы, предусмотренные главой 37 [Налогового кодекса], иными законами и решениями Президента Республики Узбекистан, а в отдельных случаях решениями Кабинета Министров Республики Узбекистан.
Налогоплательщики, применяющие упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, обязаны выставить лицу, получающему товары (работы, услуги), счет-фактуру с указанием ставки и суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемые покупателю товаров (работ, услуг).
Счет-фактура, выставленная налогоплательщиком, применяющим упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, для плательщика, применяющего общеустановленный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, является основанием для отнесения налога на добавленную стоимость в зачет в соответствии со статьей 218 настоящего Кодекса.
Статья 226−2. Налоговый период. Отчетный период
Налоговым периодом в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость является календарный год.
Отчетным периодом в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость является месяц.
Статья 226−3. Порядок исчисления налога
Объектом налогообложения в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость является:
1) облагаемый оборот, определяемый в порядке, установленном статьями 199 и 200 [Налогового кодекса]. При этом оборот, облагаемый по нулевой ставке, предусмотренный главой 38 [Налогового кодекса], в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость является необлагаемым оборотом;
2) облагаемый импорт, определяемый в порядке, установленном статьей 201 [Налогового кодекса].
Дата совершения оборота по реализации определяется в порядке, установленном статьей 203 [Налогового кодекса].
Налогооблагаемая база в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость определяется на основе стоимости реализуемых товаров (работ, услуг) без включения в нее налога на добавленную стоимость.
Корректировка налогооблагаемой базы у налогоплательщика в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость производится в порядке, предусмотренном статьей 205 [Налогового кодекса].
Налог на добавленную стоимость по облагаемым оборотам исчисляется исходя из налогооблагаемой базы, исчисленной в соответствии с частью третьей настоящей статьи и дифференцированных ставок, установленных статьей 226−4 [Налогового кодекса], без применения зачета, предусмотренного главой 39 [Налогового кодекса].
Юридические лица, на которых в соответствии с [Налоговым кодексом] возлагается обязанность по уплате налога на добавленную стоимость за облагаемые обороты, осуществляемые нерезидентами Республики Узбекистан, а также импортирующие товары на территорию Республики Узбекистан, исчисляют налог на добавленную стоимость с учетом особенностей, предусмотренных статьями 206 и 207 [Налогового кодекса], по ставкам, установленным статьей 211−1[Налогового кодекса].
Статья 226−4. Дифференцированные ставки налога на добавленную стоимость
Дифференцированные ставки налога на добавленную стоимость для налогоплательщиков, перешедших на упрощенный порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, устанавливаются в следующих размерах:
№
Плательщики
Ставки налога в % к налогооблагаемой базе
1.
Юридические лица всех отраслей экономики, за исключением предусмотренных в пунктах 2−6
7
2.
Строительные организации
8
3.
Предприятия торговли, осуществляющие розничную, оптовую, а также оптово-розничную торговлю
6
4.
Предприятия общественного питания, гостиничного хозяйства
10
5.
Юридические лица, оказывающие профессиональные услуги (аудиторские услуги, услуги по налоговому консультированию, консалтинговые, брокерские услуги
15
6.
Юридические лица, осуществляющие реализацию сельскохозяйственной продукции, за исключением продукции собственного производства
4
Плательщики налога на добавленную стоимость, занимающиеся несколькими видами деятельности, по которым установлены разные дифференцированные ставки налога на добавленную стоимость, должны вести раздельный учет по этим видам деятельности и уплачивать налог на добавленную стоимость по ставкам, установленным для соответствующих категорий налогоплательщиков.
Статья 226−5. Порядок представления расчетов и уплаты налога
Расчет налога на добавленную стоимость в рамках упрощенного порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость представляется нарастающим итогом в органы государственной налоговой службы по месту налогового учета ежемесячно не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года — в срок представления годовой финансовой отчетности.
Налогоплательщики одновременно с расчетом налога на добавленную стоимость представляют реестры счетов-фактур по реализованным в течение налогового периода товарам (работам, услугам). Форма счета-фактуры, порядок его заполнения, а также форма и порядок ведения реестра счетов-фактур устанавливаются Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан и Министерством финансов Республики Узбекистан.
Уплата налога на добавленную стоимость производится не позднее дня, установленного для представления расчета налога на добавленную стоимость в соответствии с частью первой настоящей статьи.
Уплата налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам осуществляется в сроки, установленные таможенным законодательством".