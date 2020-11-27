Торгово-промышленная палата Узбекистана опубликовала проект постановления президента о внедрении механизмов поощрения средних предприятий и мерах их поддержки.

В документе отмечается, что почти половина имеющихся в стране предприятий была создана за последние три года, а следующим шагом для обеспечения расширения предпринимательства называется поощрение среднего бизнеса.

Проектом предлагается с 1 января 2021 года установить новый порядок определения категории бизнеса:

малый — индивидуальные предприниматели, микрофирмы (до 10 сотрудников и с чистой выручкой до 1 млрд сумов в год), малые предприятия (до 100 сотрудников, чистая выручка — до 5 млрд сумов в год);

— индивидуальные предприниматели, микрофирмы (до 10 сотрудников и с чистой выручкой до 1 млрд сумов в год), малые предприятия (до 100 сотрудников, чистая выручка — до 5 млрд сумов в год); средний — количество сотрудников до 250 человек, а чистая выручка от реализации товаров и услуг до 15 млрд сумов;

— количество сотрудников до 250 человек, а чистая выручка от реализации товаров и услуг до 15 млрд сумов; крупный — среднее количество сотрудников — более 250 сотрудников в год с чистой выручкой от реализации товаров и услуг более 15 млрд сумов в год.

ТПП предлагает со следующего года установить порядок, согласно которому:

при привлечении иностранных специалистов к производственному процессу 50% расходов среднего бизнеса, а в случае переквалификации сотрудников — полностью могут покрываться за счет средств Государственного фонда содействия занятости;

арендная плата за пользование объектами государственной собственности может быть уменьшена на сумму, равную части, направляемой в Фонд содействия приватизированным предприятиям и Центр по организации эффективного использования пустующих объектов;

Агентство продвижения экспорта может покрыть 75% расходов, связанных с экспортом продукции по автомобильным, железнодорожным и воздушным путям;

предлагается не включать в базу налога на прибыль доходы, получаемые за счет размещения корпоративных облигаций на фондовой бирже, а предприятиям с временными финансовыми затруднениями — продлить сроки уплаты налогов на 6 месяцев;

половина всех затрат на краткосрочные исследовательские стажировки за рубежом предлагается финансировать за счет Фонда поддержки инновационного развития и инновационных идей.

Средним предприятиям могут предоставить приоритет на тендерных торгах по получению помещений в малых промышленных зонах для реализации проектов или расширения имеющихся, а также в приобретении госактивов, выставляемых на торги по стартовой стоимости в 1 сум с возможностью оплаты в рассрочку.

С 1 января 2021 года средний бизнес также может получить субсидии и гарантии от Государственного фонда поддержки предпринимательской деятельности:

гарантия до 75% банковских кредитов, но на сумму не более 8 млрд сумов. При этом уточняется, что сроки действия гарантий могут быть сохранены даже после смены категории субъекта предпринимательства;

субсидия, равная сумме социального налога, рассчитываемого за первые 12 месяцев с момента принятия на работу молодежи и женщин, включенных в «железную тетрадь»;

субсидия, равная сумме расходов, связанных с регистрацией национальных и международных сертификатов соответствия на произведенные товары.

Государственному комитету статистики могут поручить разработать в месячный срок отдельную открытую базу данных средних предприятий, а также сформировать и постоянно обновлять реестр компаний на основе их ежеквартальных отчетов.

О введении категории «среднего бизнеса» в сентябре прошлого года говорил президент Шавкат Мирзиёев, отмечая, что он «сегодня играет особую роль в развитии экономики».

В декабре того года Минэкономики разработал проект постановления, которым предложил включить хозяйствующие субъекты с годовым оборотом от 1 до 3 млрд сумов в категорию среднего бизнеса и освободить от уплаты НДС. Но после критики пункт о льготе по НДС был исключен из документа.