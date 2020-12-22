Заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия Нурмат Атабеков в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил, что Узбекистан подал заявку на 2 миллиона доз вакцины против коронавируса по программе COVAX.

Напомним, международный механизм доступа к вакцинам COVAX насчитывает 190 стран, включая Узбекистан. Участники, как ожидается, получат доступ к банку вакцин уже в первой половине 2021 года. Сейчас COVAX зарезервировал почти два миллиарда доз вакцин-кандидатов от коронавируса. По меньшей мере, 1,3 миллиарда доз будут предоставлены 92 странам с низким и средним уровнем дохода при финансовой поддержке доноров.

«Если одобренная ВОЗ вакцина против коронавируса появится, Узбекистан одним из первых получит эту вакцину… Мы предварительно планируем, если вакцина по линии COVAX поступит в Узбекистан, сначала прививать лиц в возрасте старше 65 лет, медицинских работников, учителей школ и воспитателей дошкольных образовательных учреждений», — сказал Нурмат Атабеков.

Кроме того, замначальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия добавил, что сейчас правительство Узбекистана рассматривает вопрос проведения третьей фазы клинических испытаний вакцин из Китая и России.

На сегодня специалисты, которые будут проводить испытания, подготовлены, заявил Нурмат Атабеков.

«Двадцать один врач, двадцать одна медсестра, подготовлены комнаты, где будут проводиться клинические испытания, и даже комнаты имитации», — перечислил он.

«Мы, участвуя в третьей клинической фазе испытаний, еще раз докажем, насколько мы сориентированы в ситуации, насколько мы компетентны в проведении этих испытаний», — подчеркнул Нурмат Атабеков.

Напомним, в Узбекистан завезены 5000 доз вакцины, разработанной китайской Zhifei Longcom Biopharmaceutical, и 100 доз российской вакцины «Спутник V».