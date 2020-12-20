Международный механизм доступа к вакцинам COVAX зарезервировал почти два миллиарда доз вакцин-кандидатов от коронавируса. Об этом говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Все 190 стран и экономик, участвующих в COVAX, получат доступ к банку вакцин уже в первой половине 2021 года.

В ВОЗ отметили, что, по меньшей мере, 1,3 миллиарда доз будут предоставлены 92 странам с низким и средним уровнем дохода при финансовой поддержке доноров. Первые партии должны быть отправлены уже в первом квартале следующего года.

Два миллиарда доз вакцин были зарезервированы путём подписания соглашений о предварительных закупках с фармацевтическими компаниями. Так, 170 миллионов доз должно поступить от AstraZeneca/Oxford, 500 миллионов — от производителя Johnson & Johnson.

Эти договорённости стали дополнением к ранее подписанным соглашениям с Индийским институтом сыворотки (SII) на поставку 200 миллионов доз, с возможностью увеличения до 900 миллионов доз вакцин-кандидатов от AstraZeneca/Oxford либо от Novavax. Было также подписано соглашение о намерениях по поставке вакцины — кандидата Sanofi/GSK.

Напомним, Узбекистан присоединился к COVAX в августе. Цель программы — равное распределение лицензированной вакцины среди всех её участников.