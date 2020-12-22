В социальных сетях распространилось видеообращение 15-летней Х. А. из города Ширин Сырдарьинской области. Девушка рассказывает, как на протяжении последних двух лет подвергалась физическому насилию и психологическому давлению со стороны мачехи Н. З. Ситуацию прокомментировали в хокимияте города.

По данным администрации, бабушка несовершеннолетней девушки Р. М. обратилась в ОВД города с просьбой предпринять законные меры в отношении гражданки Н. З. за нанесение телесных повреждений Х. А. Проведенная доследственная проверка показала, что девушка получила «повреждения, не повлекшие кратковременного расстройства здоровья». Исходя из этого дело было заведено по части 2 статьи 52 (причинение легкого телесного повреждения) Кодекса об административной ответственности с направлением в городской суд по административным делам.

К моменту рассмотрения дела было установлено, что Х. А. изменила свои показания и заявила, что мачеха регулярно истязала ее и подвергала развратным действиям. Собранные документы были изучены прокуратурой города и в связи с противоречивыми показаниями пострадавшей и других лиц было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) Уголовного кодекса. Дело было передано в следственный отдел при городском ОВД для проведения предварительного следствия.

В хокимияте заявили, что по вышеназванным случаям Х. А. и ее близкие родственники прежде не обращались в правоохранительные органы и махаллю. В частности, отец девушки, проживавший все это время вместе с семьей, также сообщил, что не замечал плохого отношения к дочери со стороны супруги, из-за чего не обращался в уполномоченные структуры.

По поводу состояния девушки дали комментарии и в школе, где она учится. По словам директора и его заместителя по духовной-просветительской работе, по совместительству психолога, беседы с Х. А. проводились регулярно, но никаких негативных моментов не наблюдалось. В администрации школы добавили, что ученица 10-го класса всегда была активной на уроках и в хороших отношениях со сверстниками.

Сама мачеха, гражданка Н. З, в беседе с сотрудниками отдела махалли и поддержки семьи городского хокимията объяснила свои действия «воспитательными мерами» и выразила сожаление о содеянном.

В настоящее время в отношении Н. З. ведется уголовное дело по статье 129 (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцати лет) и 110 (истязание) Уголовного кодекса, следствие на стадии завершения.