Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 19 декабря выступил с обращением на расширенном заседании Ташкентского городского кенгаша народных депутатов. Градоначальник рассказал о задачах, которые были поставлены на 2020 год, их реализации, достижениях, а также приоритетных направлениях на следующий год.

«Каким бы тяжёлым ни был текущий год, его достижения и результаты станут историей, в нём был заложен фундамент великих задач и возможностей для новых изменений в будущем», — сказал хоким.

«Газета.uz» приводит главные моменты из обращения.

Экономические показатели

Ожидается, что по итогам 2020 года будет обеспечен рост основных экономических показателей:

валовой региональный продукт — 84,5 трлн сумов (+0,9%), ВРП на душу населения — 32 млн сумов;

объём промышленного производства — 63 трлн сумов (+0,1%), на душу населения — 24 млн сумов;

общий объем услуг — 81 трлн сумов, рост 105,4%, 31 млн сумов на душу населения;

оборот розничной торговли — 42 трлн сумов (3,8%), на душу населения — 16,1 млн сумов.

Сегодня в Ташкенте действуют 15745 промышленных предприятий, на которых работают около 200 тысяч человек. Все 4455 предприятий, приостановившие деятельность из-за пандемии, возобновили работу к 1 октября, и 26 тысяч человек вернулись на работу.

В этом году на 139 проектах в рамках программы локализации было произведено новых видов продукции на 1,6 трлн сумов.

Согласно инвестиционной программе освоено 1 млрд 496 млн долларов инвестиций, из которых 1,19 млрд долларов — прямые иностранные инвестиции и кредиты.

В результате запуска 217 новых инвестпроектов создано 6265 рабочих мест. За счёт этих новых проектов создана дополнительная налоговая база в размере более 450 млрд сумов в год.

Поддержка предпринимателей

1211 предприятий экспортировало товары на сумму 810 млн долларов, что на 15% выше прогноза. Из них промышленные товары составили 765 млн долларов, фрукты и овощи — 45 млн долларов.

Решением Республиканской комиссии 136 предприятиям-экспортерам возвращен НДС в объёме 346 млрд сумов.

Для поиска покупателей экспортной продукции на зарубежных рынках 76 экспортёрам была предоставлена возможность участвовать в выставках и ярмарках.

20 предприятиям частично возмещены транспортные расходы при экспорте продукции.

46 предприятиям пополнили оборотные средства для возобновления работы, выделив кредиты на 81 млрд сумов. 112 экспортерам отсрочили платежи по кредитам на 754 млрд сумов.

В 8 малых промышленных зонах в рамах реализации 584 проектов освоено 869,3 млрд сумов и создано 12 тысяч рабочих мест.

Из общего количества субъектов хозяйствования в Ташкенте 88,8 тысячи — малые предприятия и 34,5 тысячи — индивидуальные предприниматели. В 2020 году было создано 13,3 тысячи новых малых предприятий, что на 6784 больше по сравнению с прошлым годом.

Для смягчения негативного воздействия пандемии коронавируса и мирового кризиса на отрасли экономики 4388 предприятиям были предоставлены банковские кредиты на 8 трлн сумов для пополнения оборотных средств и закупку сырья.

Отсрочены платежи по 19 тысячам кредитов на свыше 8 трлн сумов.

Согласно постановлению Кабинета министров от 20 декабря 2019 года (№-1023), в национальный центр для включения в систему «EP-ЭЛЕКТРОН» поступило 449 свободных земельных участков, из них 25 выставлены на онлайн-аукцион, 290 участков отклонены уполномоченными органами, 90 находятся в процессе соглашения, а 51 находится в процессе рассмотрения местным кенгашем.

Безработица

Сегодня в Ташкенте проживает 2,6 миллиона человек, из которых 1,6 миллиона относятся к сектору трудовых ресурсов. Общее количество занятых — 1,2 миллиона человек, из них 895,2 тысячи работают в формальном секторе (76%) и 262,1 тысячи — в неформальном (21%). Уровень безработицы составляет 9,1%, или 115,8 тысячи человек.

Всего в уходящем году создано 59,3 тысячи новых постоянных рабочих мест.

В доходную часть госбюджета поступит в общей сложности 11,8 трлн сумов, что на 9% больше установленного плана (+984 млрд сумов). В доходную часть местного бюджета ожидается поступление 2 трлн 869 млрд сумов (на 15% больше плана).

Строительство

В этом году сданы в эксплуатацию Парк Победы, Аллея писателей, Green Park в Сергелийском районе, комплекс Министерства инноваций, Институт математики, первый этап строительства здания «Узбекфильма», Ташкентский металлургический завод, Детская клиническая больница в Яшнабадском районе, трехуровневый путепровод на пересечении улицы Махтумкули и Ахангаранского шоссе, второй этап Юнусабадской линии метрополитена, первый этап надземного метрополитена «Дустлик-Куйлюк», центр занятости «Ишга мархамат» и другие объекты.

Построено и сдано в эксплуатацию 125 многоэтажных домов на 8444 квартир (595 тысяч кв. м.).

На основе заказов хокимията Ташкента выполнены строительно-монтажные работы на 285 объектах на сумму 2 трлн 944 млрд сумов.

Завершена реконструкция 2,2 км улицы Ахмада Дониша — от улицы Амира Темура до Ташкентской кольцевой дороги. Сейчас ведется реконструкция улицы Фаргона йули и строительство трех путепроводов и автомобильных дорог между улицами Чупонота, МКАД, ТКАД и Кипчак.

В городе отремонтировано 102,9 км дорог на 254 улицах на общую сумму 149,9 млрд сумов.

Продолжены работы по благоустройству каналов и прилегающих к ним территорий в Ташкенте. В отчетном году очищено 337 км каналов и коллекторов.

Коммунальная сфера

Уровень доступа к чистой питьевой воде в столице вырос с 98% до 99,9%.

В 2020 году произведён капитальный ремонт 65 км устаревших сетей питьевого водоснабжения. В результате потери сократятся на 1,2%, за счет этого будет сэкономлено 9,5 млрд сумов.

В городе 305 км территорий не охвачены канализационными сетями. В текущем году построено 31,8 км новых канализационных труб и произведен капитальный ремонт 7,5 км канализационных сетей.

В результате строительства высотных зданий в Ташкенте растет потребность в модернизации существующих очистных сооружений, отметил хоким.

На модернизацию очистных сооружений «Салар» и «Бозсу» за счет дополнительных доходов местного бюджета выделено 53 млрд сумов. Сейчас ведутся работы по увеличению пропускной способности этих сооружений до 100 тысяч кубометров сточных вод в сутки.

Для обеспечения населения качественным теплом «Тошиссиккуввати» провело капитальный ремонт котлов в 5 котельных, текущий ремонт 642 котлов, капитальный ремонт 42,89 км устаревших труб, восстановлена теплоизоляция на участках общей длиной 95603 км и отремонтировано 69 насосных станций.

Для комплексного развития и полной модернизации системы теплоснабжения Ташкента, а также перевода системы теплоснабжения на новую систему управления французская Veolia совместно с администрацией Ташкента и Азиатским банком развития представила отчёт о модернизации, управлении и обслуживании центрального отопления города.

Общая стоимость проекта составляет 1,4 млрд евро, он включает в себя модернизацию и оптимизацию существующих тепловых сетей и котельных в городе, их постепенный перевод на закрытую систему, внедрение альтернативной энергетики (солнечной энергии) в соответствующих котельных. Проект сейчас изучается.

На сферу энергоснабжения в 2020 году выделено 28,5 млрд сумов, построено 27 трансформаторных подстанций и 236,4 км линий электропередачи, произведен капитальный ремонт 34 ТП и 270 км линий электропередачи, а также 627 трансформаторов.

В сфере газоснабжения реконструирован 1 км газопроводов, проведен капитальный ремонт 22,5 км газопроводов и текущий ремонт 179 км наземных газопроводов.

Социальная сфера

В Сергелийском районе построены детские сады на 210 мест на первых этажах трех многоэтажных домов, на 510 мест — на новом жилом массиве и на 330 мест — в махалле Кумарик.

Отремонтировано 18 государственных детских садов, ремонт 11 из которых профинансирован спонсорами.

Кроме того, создано 112 негосударственных дошкольных образовательных учреждения.

Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет в Ташкенте составляет 166137, охват дошкольным образованием вырос с 90,2% до 91,5%.

В системе народного образования на основе типовых проектов созданы четыре «Современные школы» с углубленным изучением математики, одна — информатики и информационных технологий, одна — химии и биологии, четыре — иностранных языков.

В течение 2020 года построено 4 новые школы, произведен капитальный ремонт 67 школ.

В столице насчитывается 1645 спортивных сооружений, где занимаются 412846 человек, из них 311279 — молодежь.

На улицах Шахрисабза, Фаргона йули и Ахмада Дониша введены в эксплуатацию 20 км «образцовых» пешеходных и велосипедных дорожек.

В сфере здравоохранения и борьбы с пандемией коронавируса в Юкоричирчикском районе был создан карантинный центр на 20 тысяч мест, где карантин в общей сложности прошли свыше 151 тысяч граждан.

Изначально 15 медучреждений столицы были подготовлены для лечения пациентов с коронавирусом.

В Зангиатинском районе Ташкентской области была открыта инфекционная больница на 3200 пациентов.

Создано 5 центров временного содержания пациентов с подозрением на коронавирус на 4300 мест.

До сегодняшнего дня в этих учреждениях лечение получили 43952 пациента с COVID-19.

На указанные цели из местного бюджета Ташкента потрачено 59,3 млрд сумов. Кроме того, в Чиланзарском районе построены детские клинические больницы №3 и 4, а в Яшнабадском районе — Национальный детский медицинский центр на 280 коек.

Вдвое увеличены средства, выделяемые больницам на закупку лекарств.

64 семейным поликлиникам переданы 170 автомобилей Damas.

Городской службе скорой помощи также предоставлено 150 современных реанимобилей Ford.