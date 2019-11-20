Президент Шавкат Мирзиёев 20 ноября вновь посетил строящийся Центр исламской цивилизации Узбекистана, в фундамент которого он заложил символический первый камень в июне прошлого года, сообщила пресс-служба главы государства.





На площади почти в два га возведено трехэтажное здание. В центре сооружения сторится купол в восточном стиле, по четырем сторонам — порталы высотой 34 метра каждый.

На первом этаже здания разместятся музейный склад, помещения для хранения и реставрации древних рукописей и предметов, типография и книжные магазины.

Второй этаж будет располагать фойе с Кораном Усмана в центре. Здесь же будут Музей исламского искусства и конференц-зал на 435 мест.

Библиотека с фондом до 100 тысяч рукописей, информационно-ресурсный центр, научные кафедры и административные помещения расположатся на третьем этаже.

В центре, как ожидается, будут заниматься научными исследованиями отечественные и зарубежные специалисты, а также преподаватели и студенты Международной исламской академии Узбекистана.