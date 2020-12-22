Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, Россия) Алексей Навальный выпустил видеоролик «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался».

В ролике Навальный сообщил, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников Федеральной службы безопасности России, он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым — и тот фактически подтвердил, что Навальный не должен был выжить. Полную расшифровку звонка опубликовал The Insider.

Звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования The Insider и Bellingcat. Алексей Навальный звонил через специальное приложение, позволяющее менять номер. Он представился помощником секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и попросил прояснить некоторые моменты, необходимые для доклада начальству.

На момент звонка Навальный уже знал от Bellingcat и The Insider, что Кудрявцев участвовал в слежке за ним и летал в Омск, где произошло отравление, уже после того, как Навального увезли на лечение в Берлин (Германия).

На вопрос Навального, почему операция не завершилась его смертью, мужчина по телефону отвечает, что полностью не владеет информацией, но операцию считает хорошо спланированной. Неудачу он списал на стечение обстоятельств, предположив, что это произошло из-за скорой посадки самолёта в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи.

Собеседник также сообщил, что яд был нанесён на трусы, особое внимание уделялось швам на внутренней стороне белья. Он добавил, что такое распоряжение дал сотрудник ФСБ Станислав Макшаков, предполагаемый руководитель группы, которая проводила операцию.

Алексей Навальный опубликовал ещё один разговор — с Михаилом Евдокимовым, который, по словам Кудрявцева, выдал ему одежду для очистки. По данным The Insider, Евдокимов является начальником омского управления ФСБ по борьбе с терроризмом. Он отказался детально обсуждать операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду Навального.

В пресс-службе ФСБ заявили, что проведут проверку расследования отравления Алексея Навального, по итогам которой будет дана процессуальная оценка, передаёт РИА Новости. В ведомстве отметили, что «расследование не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб».