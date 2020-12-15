Журналисты The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel провели совместное расследование и установили имена сотрудников ФСБ, причастных к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального веществом «Новичок» в Томске.

Личности причастных к отравлению авторы расследования установили после анализа биллинга телефонов с офлайновыми базами данных. По их версии, восемь сотрудников Института криминалистики Федеральной службы безопасности России — Станислав Макшаков, Олег Таякин, Алексей Александров, Иван Осипов, Константин Кудрявцев, Алексей Кривощеков, Михаил Швец и Владимир Паняев — следили за оппозиционером с 2017 года, с момента, когда он заявил о выдвижении на пост президента России.

Институт криминалистики ФСБ был создан в 1977 году как высокотехнологичное следственное подразделение КГБ. Как отмечают авторы расследования, он представляет собой разветвленную организацию, которая предоставляет услуги от проверки на полиграфе и распознавания голоса и лиц до роботизированного разминирования.

«Подразделение сыграло ключевую роль в расследовании всех крупных инцидентов в постсоветский период — таких как взрывы жилых домов в 1999 году, катастрофа подводной лодки „Курск“, захват заложников в Беслане и „Норд-Ост“, а также взрывы в метро Санкт-Петербурга (во всех этих случаях объективность расследований вызывала большие вопросы у журналистов)», — говорится в публикации.

В то время как официальной целью института является проведение экспертиз, «бывшие советские и российские разведчики, перебежавшие на Запад, рассказывали, что институт также управляет секретной лабораторией, которая в советское время производила яды, используемые для убийств западных дипломатов, украинских националистов и советских перебежчиков», пишут журналисты.

Как показало расследование, попытка отравления Алексея Навального была предпринята в июле. Тогда он с супругой Юлией находился в Калининграде. Туда же вылетели Алексей Александров, Михаил Швец и Владимир Паняев. Юлия Навальная почувствовала себя плохо, «как никогда в жизни себя не чувствовала». При этом у женщины ничего не болело — Алексей Навальный отмечал, что пережитые им впоследствии при отравлении симптомы были похожи. Предполагаемые отравители в это время активно обменивались сообщениями со Станиславом Макшаковым, а тот — с генералами Кириллом Васильевым и Владимиром Богдановым, которые руководят Институтом криминалистики.

Через месяц, по данным журналистов, Алексей Александров, Иван Осипов и Владимир Паняев следом за Алексеем Навальным полетели в Новосибирск, а затем в Томск. Они активно созванивались 16 августа и 19 августа, когда, как предполагают журналисты, Алексей Навальный был отравлен.

Журналисты признают, что эти данные не дают однозначного ответа на вопрос, каким образом яд попал в организм, однако ранее The Insider выдвинул гипотезу, что «Новичок» был нанесён на нижнее белье, которое оппозиционер сдавал в химчистку: вещи из химчистки отеля принесли именно в тот момент, когда Алексей Навальный ходил купаться.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете из Томска в Москву. Он впал в кому, лайнер экстренно приземлился в Омске. Позже оппозиционера перевезли в берлинскую клинику Charite. Сейчас Алексей Навальный проходит реабилитацию в Германии, после он намерен вернуться в Россию.