Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» объяснило причины предлагаемого повышения цен на услуги питьевого водоснабжения и канализации в Ташкенте.
Ранее хокимият Ташкента выставил на обсуждение проект решения хокима, которым предлагается увеличить тарифы на питьевую воду в 1,6−2 раза, услуги канализации — в 1,4−1,7 раза.
По информации предприятия, в Ташкент из Ташкентской области в сутки в зависимости от сезона подаётся от 1,8 до 2,3 миллиона кубометров питьевой воды через семь водных сооружений (пять — в Ташкенте, два — в Ташкентской области). Через три водоочистительных сооружения принимается и очищается 1,5 миллиона кубометров сточных вод в сутки. К этой работе привлечено свыше 4000 работников системы.
«Эти показатели достигаются при том, что в городе почти 73% водопроводной сети питьевого водоснабжения и 63% канализационных труб морально устарели, а используются лишь существующие экономические возможности», — отмечается в сообщении.
Устаревшее состояние инфраструктуры водоснабжения в городе является «очень серьёзной ситуацией», подчеркнули в предприятии. «Имеются риски возникновения непредвиденных крупных неполадок, если они произойдут, то в первую очередь, возникнут перебои в подаче воды», — говорится в сообщении.
Уровень самофинансирования «Тошкент шахар сув таъминоти» в этом году вырос на 45% по сравнению с показателями два-три года назад. При этом, как отмечают в предприятии, столичные потребители имеют крупную задолженность за услуги питьевого водоснабжения и канализации. За первые девять месяцев года этот показатель составлял 184 млрд сумов.
В целом задолженность населения по сравнению с последними двумя годами выросла на 182,5%, или на 82,7 млрд сумов, юридических лиц — на 284,4%. Отсутствие своевременной оплаты за оказанные услуги тормозит финансирование ремонтных работ и запланированных проектов, подчеркнули в организации.
Предприятие также добавило, что себестоимость производства воды не соответствует действующей цене. «К примеру, на сегодняшний день предприятием на производство одного кубометра воды расходуется 372 сума. Отсюда видно, что себестоимость дороже цены на 1 кубометр питьевой воды для населения (310 сумов) на 62 сума», — говорится в сообщении.
По этим причинам «Тошкент шахар сув таъминоти» в 2019 году понесло ущерб в размере 58,8 млрд сумов, за восемь месяцев 2020 года — в размере 21,3 млрд сумов, утверждает предприятие.
Ещё одной болевой точкой в системе предприятие назвало кадровый вопрос. «Низкая заработная плата работников (в среднем 1 миллион 478 тысяч сумов) приводит к утечке кадров», — отмечается в сообщении.
На неудовлетворительном уровне находится и материально-техническая база, добавили в предприятии. Из 143 единицы имеющейся специальной техники устарело 115, или 80%.
Фарид Джабаров
Так долги собирайте. Лишь бы только повышать.
Макс Поздняев
ещё и нецелевое использование питьевой воды в летнее время,тупо льют на асфальт
Davron Akramov
а где бизнес план Сувсоза?
Татьяна
Взимайте долги, оптимизируйте расходы, а не повышай цены!
Длшд Сдвхбв
Сейчас не время для повышения цен!.
Людям сейчас и так тяжело найти деньги себе на пропитание и лекарства, не то что на оплату коммунальных и прочих услуг.
Сначала восстановите экономику, повысьте уровень жизни людей.
И только потом говорите о повышении тарифов.
А то ваши разговоры о повышении цен — вызывают только раздражение и отторжение.
Не действуйте людям на нервы, пожалуйста.
Анатолий Попов
А как объяснить что почти 73% водопроводной сети питьевого водоснабжения и 63% канализационных труб морально устарели, и к ним подключаются все эти сити и почему 30 лет полученные от населения деньги не использовались для ремонта
Артур Зудкин
Почему морально устаревшие трубы вы до сих не модернизировали? Куда девались деньги налогоплательщиков, которые оплачивают? Так же выделение с гос. бюджета куда девались? Почему должников не трясет? Потому что в большей степени должники это те у которых денег куры не клюют! Почему нормальные налогоплательщики должны теперь отдуваться за все это?!
Александр Романенко
ЧТОБЫ НАРОД НЕ ГОВОРИЛ- ЗАХОТЕЛИ ПОДНЯТЬ ЦЕНЫ_И ПОДЫМУТ, А ВЫ ПИШИТЕ.. пишите.. Бумага все стерпит!
Татьяна Бурмистрова
Для того чтобы повысить цену, нужно улучшить качество воды и услуг. Сколько народ платил за воду и никакой модернизации системы подачи не было. Сколько было украдено денег самим поставщиком воды, в бухгалтериях Сувсоз покопаться следует.
YBS
До утверждения новых цен и для обоснования расчета себестоимости производства воды необходимо провести комплексную проверку финансово — хозяйственной деятельности монопольных предприятий поставщиков воды населению на предмет расходования бюджета предприятия. К проверке привлечь как минимум депутатов или представителей населения. Необоснованное повышение цен на стратегический продукт, которым является вода для населения будет иметь негативный социальный эффект.
Андрей Кудряшов
Ну и где тут логика? Невостребованных долгов станет меньше от повышения тарифов? Что не могут востребовать, перекладывают на тех, кто платит. У меня сняли счетчик якобы для проверки еще в феврале, до сих пор поставить обратно не могут, хоть я дошел до спец-человека в их управлении, специально посаженного там типа разруливать конфликты, но он ничем не помог. Потому что им выгодно брать с меня не по счетчику
YBS
Не секрет, что многие коммуникации, включая водопроводные и канализационные трубы, колодцы приобретаются и устанавливаются за счет домовладельцев. На каком балансе они сейчас состоят на учете? Если эти коммуникации участвуют в процессе зарабатывания дохода для предприятий Сувсоз почему бенефициар, т.е. Сувсоз не делится доходом с фактическими владельцами данных коммуникаций?