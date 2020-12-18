Предприятие «Тошкент шахар сув таъминоти» объяснило причины предлагаемого повышения цен на услуги питьевого водоснабжения и канализации в Ташкенте.

Ранее хокимият Ташкента выставил на обсуждение проект решения хокима, которым предлагается увеличить тарифы на питьевую воду в 1,6−2 раза, услуги канализации — в 1,4−1,7 раза.

По информации предприятия, в Ташкент из Ташкентской области в сутки в зависимости от сезона подаётся от 1,8 до 2,3 миллиона кубометров питьевой воды через семь водных сооружений (пять — в Ташкенте, два — в Ташкентской области). Через три водоочистительных сооружения принимается и очищается 1,5 миллиона кубометров сточных вод в сутки. К этой работе привлечено свыше 4000 работников системы.

«Эти показатели достигаются при том, что в городе почти 73% водопроводной сети питьевого водоснабжения и 63% канализационных труб морально устарели, а используются лишь существующие экономические возможности», — отмечается в сообщении.

Устаревшее состояние инфраструктуры водоснабжения в городе является «очень серьёзной ситуацией», подчеркнули в предприятии. «Имеются риски возникновения непредвиденных крупных неполадок, если они произойдут, то в первую очередь, возникнут перебои в подаче воды», — говорится в сообщении.

Уровень самофинансирования «Тошкент шахар сув таъминоти» в этом году вырос на 45% по сравнению с показателями два-три года назад. При этом, как отмечают в предприятии, столичные потребители имеют крупную задолженность за услуги питьевого водоснабжения и канализации. За первые девять месяцев года этот показатель составлял 184 млрд сумов.

В целом задолженность населения по сравнению с последними двумя годами выросла на 182,5%, или на 82,7 млрд сумов, юридических лиц — на 284,4%. Отсутствие своевременной оплаты за оказанные услуги тормозит финансирование ремонтных работ и запланированных проектов, подчеркнули в организации.

Предприятие также добавило, что себестоимость производства воды не соответствует действующей цене. «К примеру, на сегодняшний день предприятием на производство одного кубометра воды расходуется 372 сума. Отсюда видно, что себестоимость дороже цены на 1 кубометр питьевой воды для населения (310 сумов) на 62 сума», — говорится в сообщении.

По этим причинам «Тошкент шахар сув таъминоти» в 2019 году понесло ущерб в размере 58,8 млрд сумов, за восемь месяцев 2020 года — в размере 21,3 млрд сумов, утверждает предприятие.

Ещё одной болевой точкой в системе предприятие назвало кадровый вопрос. «Низкая заработная плата работников (в среднем 1 миллион 478 тысяч сумов) приводит к утечке кадров», — отмечается в сообщении.

На неудовлетворительном уровне находится и материально-техническая база, добавили в предприятии. Из 143 единицы имеющейся специальной техники устарело 115, или 80%.