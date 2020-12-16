Хокимият Ташкента выставил на обсуждение проект решения хокима «О мерах по установлению регулируемых цен на услуги питьевого водоснабжения и канализации в Ташкенте».

В документе отмечается, что выручка предприятия «Тошкент шахар сув таъминоти» от реализации питьевой воды в 2019 году составила 172,2 млрд сумов, оказания услуги канализации — 91,1 млрд сумов. Общая выручка достигла 273,6 млрд сумов.

При этом компания понесла убыток в размере 58,8 млрд сумов в 2019 году и 21,3 млрд сумов — за первые восемь месяцев 2020 года.

Исходя из финансового положения «Тошкент шахар сув таъминоти», а также для снижения кредиторской задолженности, реализации проектов, своевременного погашения внешних займов, своевременного устранения неисправностей в сетях и сооружениях, предлагается создать рабочую группу для пересмотра тарифов на услуги питьевой воды и канализации.

Согласно предлагаемым тарифам, стоимость 1 кубометра питьевой воды для населения может вырасти на 61,2% — с 310 до 500 сумов (без НДС), для коммерческих организаций на 105,4% — с 730 до 1500 сумов. Кроме того, стоимость 1 кубометра воды на услуги канализации для населения, бюджетных организаций и оптовых потребителей может увеличиться на 40% — с 250 до 350 сумов (без НДС), для коммерческих организацией на 78,2% — с 460 до 820 сумов. Тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации включают специальную надбавку в размере 100 сумов.

В 2021 году предприятие поставило ряд целей, в том числе:

снижение количества аварий в сети на 25−30% за счет автоматизации систем водоснабжения на насосных станциях (SCADA) и замены устаревших насосов новыми современными энергоэффективными насосами и постоянного контроля давления воды в водопроводах. В результате добыча воды сократится на 17,6 млн кубометров (с 768,4 млн до 750,8 млн). Это, в свою очередь, позволит сэкономить 6 млн кВт/ч электроэнергии в год;

снижение потерь на 2,5% (с 26,5% до 24,0%) за счет своевременного устранения аварий в сети, а также за счет текущего и капитального ремонта устаревших труб питьевой воды и канализации. В результате ожидается, что объем воды, поставляемой потребителям, увеличится с нынешних 511,7 млн до 530 млн кубометров (на 18,3 млн кубометров).

Ожидается, что эти меры позволят компании своевременно погашать долги перед международными финансовыми институтами.

Новые тарифы должны быть рассмотрены Ташкентским городским региональным управлением Антимонопольного комитета и главным финансовым управлением. Затем предложение должны одобрить депутаты Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.

Обсуждение проекта продлится до 30 декабря.

С 2021 года в Навоийской области тарифы на услуги питьевого водоснабжения и канализации повысят почти в три раза.