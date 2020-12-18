Вход в парк Tashkent City в предновогодние и новогодние дни — с 17 декабря по 10 января — будет платным, сообщила администрация комплекса.

Цены на билеты:

  • взрослый (с 12 лет) — 10 тысяч сумов;
  • детский (от 5 до 12 лет) — 5000 сумов;
  • детям до 5 лет — бесплатно;
  • пенсионерам — 5000 сумов (при наличии удостоверения);
  • людям с инвалидностью — бесплатно (с удостоверением);
  • легковые автомобили (с пассажирами) — 20 тысяч сумов;

Приказ директора дирекции Tashkent City Бахрома Ризаева был опубликован в соцсетях.