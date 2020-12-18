Вход в парк Tashkent City в предновогодние и новогодние дни — с 17 декабря по 10 января — будет платным, сообщила администрация комплекса.
Цены на билеты:
- взрослый (с 12 лет) — 10 тысяч сумов;
- детский (от 5 до 12 лет) — 5000 сумов;
- детям до 5 лет — бесплатно;
- пенсионерам — 5000 сумов (при наличии удостоверения);
- людям с инвалидностью — бесплатно (с удостоверением);
- легковые автомобили (с пассажирами) — 20 тысяч сумов;
Приказ директора дирекции Tashkent City Бахрома Ризаева был опубликован в соцсетях.