Для граждан Узбекистана, являющихся студентами зарубежных вузов и прибывающих в страну из-за границы, установлена сниженная цена тестирования на COVID-19. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Цена тестирования на коронавирус для них в порядке исключения не должна превышать 50 тысяч сумов (примерная стоимость процедуры в частных лабораториях составляет около 250 тысяч сумов).При этом необходимо предъявить паспорт и документ, подтверждающий обучение в зарубежном вузе.

В сообщении комиссии говорится, что решение принято в связи с большим количеством обращений по этой теме.