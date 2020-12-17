Искусство миниатюры включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Такое решение принято на 15-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО 16 декабря.

Номинация «Искусство миниатюры» для включения в Репрезентативный список была совместно представлена Узбекистаном, Азербайджаном, Ираном и Турцией.

«Включение в Репрезентативный список ЮНЕСКО „Искусство миниатюры“ является международным признанием этого вида искусства, имеющего многовековую историю, и которое достигло пика своего развития в Узбекистане. Было отмечено, что узбекская школа миниатюры с множеством ярких и выдающихся художников, таких как Камолиддин Бехзод, на протяжении многих веков остается одной из сильнейших и наиболее известных в мире», — отметил заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма Азиз Абдухакимов.

В общей сложности на сессии ЮНЕСКО для включения в Репрезентативный список будут изучены номинации 42 национальных и многонациональных элементов нематериального культурного наследия. В заседании участвуют руководители и представители ЮНЕСКО, постпредства более 170 стран, а также делегаты от национальных комиссий, международных организаций и НПО.