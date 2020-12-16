Президент Шавкат Мирзиёев 16 декабря проводит расширенное видеоселекторное совещание. На повестке — критический анализ ошибок, допущенных при подготовке к зиме, и вопросы продовольственной безопасности, передает корреспондент «Газеты.uz».

Из-за большого недовольства населения по двум этим направлениям руководители сегодня дадут отчет «без высокопарных слов», пообещал глава государства.

Зима и похолодание наступили раньше обычного, что показало недостатки нашей подготовки, отметил президент. Повышение цен на бензин также вызвало недовольство населения.

«Это отражено в 2000 роликах и выступлениях населения. Спасибо СМИ за это. Некоторые руководители раньше хотели бы это скрыть, но эти недовольства — оценка их деятельности», — подчеркнул президент.

Для бесперебойного энергоснабжения в отраслях и регионах в зимний сезон необходимо выработать дополнительно 10−12 млн кВт.ч электричества в сутки. Наибольший дефицит электроэнергии наблюдается в Самарканде — 1,6 млн кВт.ч в сутки, Андижанской, Ферганской и Кашкадарьинской областях — 1,5 млн кВт.ч в сутки, Наманганской области — 1,3 млн кВт.ч в сутки.

«Конечно, с учетом увеличения населения в два раза за последние 30 лет невозможно решить 30-летние проблемы за три года, — признал президент. — Но несмотря на это за последние три года запущены по два энергоблока на Туракурганской и Тахиаташской ТЭС, на Навоийской и Ташкентской ТЭС — по 1 энергоблоку общей мощностью 2280 МВт, чего не было сделано в годы независимости».

По этой причине на сегодняшний день наблюдаются отключения от электричества в 1,4 млн домохозяйств 2142 махаллей за день. Причиной отключений является повышение спроса со стороны населения и отраслей экономики и устаревание 60% распределительных сетей, отмечалось на совещании.

В Кашкадарье и Ферганской области — 3000 км, Андижанской, Самаркандской и Ташкентской областях — по 2500 км, Каракалпакстане, Наманганской и Хорезмской областях — по 2000 км электресетей низкого напряжения отбыли срок эксплуатации, говорилось на мероприятии.

Вице-премьеру — министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову, министру энергетики Алишеру Султанову, министру финансов Тимуру Ишметову совместно с главами регионов страны поручено в течение трех месяцев разработать двухлетнюю программу поэтапного модернизации сетей низкого и среднего напряжения.

Президент распорядился о том, что глава Минэнерго Алишер Султанов в течение 10 дней должен наладить производство дополнительно 10−15 млн кВт.ч электроэнергии за счет запуска пяти энергоблоков мощностью 900 МВт, которые стоят в резерве на электростанциях «Ташкент», «Сырдарья» и «Новый Ангрен». Для этого понадобится 5 млн кубометров газа. Шавкат Мирзиёев предложил министру в своем отчете ответить, за счет каких источников планируется доставить требуемые объемы топлива.