Министерство энергетики Узбекистана прокомментировало проблему регулярных отключений электроэнергии по всей стране статьей кандидата технических наук Эсо Садуллаева, бывшего начальника управления по стратегическому развитию компании «Узбекэнерго».

Автор поясняет, что электроэнергетическая система состоит из (1) тепловых и гидроэлектростанций для производства электрической мощности и энергии (компании ««Тепловые электрические станции» и «Узбекгидроэнерго»), (2) транзитных сетей высокого напряжения для их транспортировки («Национальные электрические сети»), (3) распределительных сетей для распределения электричества («Региональные электрические сети») и (4) непосредственно потребителей.

Особенностью электроэнергосистем всех стран является то, что в любой момент времени должен быть обеспечен энергобаланс между потреблением и производством. При повышенном потреблении (в жару или сильный холод) обеспечение энергобаланса становится «трудно выполнимой задачей даже в развитых странах».

Перегруз энергооборудования и необеспечение баланса мощности и электроэнергии при оперативном управлении энергосистемой иногда приводят к крупным авариям с нарушением устойчивости работы энергосистемы и отключением целых регионов.

Эсо Садуллаев отмечает, что когда все ресурсы в энергосистеме использованы и не удается обеспечить энергобаланс, то «по команде вышестоящего диспетчерского управления предприятиями территориальных сетей вынужденно отключается часть потребителей в соответствии с „веерным“ графиком. Эти графики охватывают, как правило, низковольтные распределительные электрические сети — фидеры 0,4 кВ, 6−10 кВ».

Если вводимые ограничения на потребление не помогают, т. е. энергобаланс не выполняется, «в целях предотвращения системных аварий с погашением крупных регионов требуется своевременно отключить высоковольтные линии с питающих центров „Национальными электрическими сетями“ (как правило, линии электропередачи 35 кВ и 110 кВ), что обеспечивается средствами противоаварийной автоматики и диспетчерскими управлениями».

«При ежедневном оперативном управлении [энергосистемой] необходимо максимально обеспечить всех потребителей электрической энергией высокого качества. При высоком потреблении и возникновении опасности перегруза оборудования и системных аварий [необходимо] немедленно отключить часть потребителей и не допускать нештатных ситуаций», — отмечает автор.

Он также напоминает, что «нашей общей задачей как потребителя является обеспечение рационального потребления электроэнергии — не включать электроприборы, если в этом нет необходимости».

«Сколько электроэнергии потребляется помимо системы учета и контроля потребления путем хищения, что приводит к расточительству и применению несовременных и неэнергоэффективных приборов электроэнергии и устаревших технологий, — сетует Эсо Садуллаев. — В результате неоправданно повышается потребление, наблюдается перегруз энергоблоков, линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных электрических сетей, что может создать предпосылку для возникновения системных аварий».