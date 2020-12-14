В Бектемирском районе Ташкента сотрудники правоохранительных органов изъяли пиротехническую продукцию на общую сумму более 3,7 млн сумов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

Как уточняется в сообщении, в ходе проверки 13 декабря на территории торгово-развлекательного центра Compass инспекторы ОВД обнаружили и изъяли у 17-летнего уроженца Самаркандской области С. Н. 13 блоков пиротехники двух видов (7230 изделий) общей стоимостью 910 тысяч сумов.

В тот же день на посту ДПС «Шарк» сотрудники УБДД обнаружили и изъяли у 45-летнего уроженца Ферганской области З. М. 141 штуку нелегальной пиротехнической продукции общей стоимостью более 2,8 млн сумов.

Материалы по этим двум делам переданы в районный суд для вынесения решения о мерах.

Напоминаем, что согласно статье 185−1 Кодекса об административной ответственности, незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, пересылка, использование, а равно незаконный ввоз в Узбекистан или сбыт пиротехнических изделий влечёт наложение штрафа от 5 до 20 базовых расчётных величин с конфискацией предметов правонарушения.