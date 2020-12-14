Компания «Узбекистон темир йуллари» за девять месяцев 2020 года получила чистый убыток в размере 63,4 млрд сумов, что в 12,7 раза меньше показателя аналогичного периода прошлого года (810,4 млрд сумов), следует из отчета на Едином портале корпоративной информации.

Чистая выручка перевозчика выросла с 5,6 трлн до 6,6 трлн сумов (+16,3%), себестоимость продукции (услуг) — с 3,7 трлн до 4,1 трлн сумов (+9,9%), а валовая прибыль — с 1,9 трлн до 2,4 трлн сумов (28,7%).

Чистый убыток предприятия по итогам первого полугодия составлял 327,3 млрд сумов при выручке 4,4 трлн сумов.

За девять месяцев «Узбекистон темир йуллари» перевезла 69,1 млн тонн грузов (+0,2%) и 4,7 млн пассажиров (в 3,7 раза меньше). Общее число работников компании снизилось на 6,9% — с 93,5 тысячи до 87,1 тысячи.

«Газета.uz» попросила компанию объяснить, как ей удалось сократить чистый убыток в 12,7 раза, но пока не получила ответ.

Источник: «Узбекистон темир йуллари».

Ранее Министерство финансов Узбекистана включило «Узбекистон темир йуллари» 20 наиболее крупных плательщиков страны.