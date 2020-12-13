Проект постановления правительства «О дальнейшем развитии жестового языка, используемого в качестве средства межличностного общения» размещён для общественного обсуждения. Планируется, что в общеобразовательных школах появятся спецкурсы по обучению жестовому языку и азбуке Брайля за счёт средств госбюджета.

В соответствии с проектом, узбекский жестовый язык должен получить юридический статус и условия для использования узбекского жестового языка в качестве языка общения будут создаваться во всех организациях, учреждениях и предприятиях вне зависимости от формы собственности.

Ранее колумнисты «Газеты.uz» Дильмурад Юсупов и Мамур Ахлиддинов в статье «Быть ли узбекскому жестовому языку?» писали, что «в нашей стране остаётся лишь средством бытового общения между глухими и слабослышащими людьми, а не полноценным языком получения информации и качественного образования».

Авторы также отмечали, что в Узбекистане ощущается острая нехватка квалифицированных переводчиков жестового языка: на 1000 глухих приходится лишь около 2 сурдопереводчика. При этом минимальные часы услуг жестового языка законодательно не закреплены и не включены в перечень государственных услуг, оказываемых людям с инвалидностью.

Размещённый для обсуждения проект разработан Министерством народного образования во исполнение закона «О правах лиц с инвалидностью» и указа президента «О мерах по кардинальному совершенствованию системы государственной поддержки лиц с инвалидностью», отмечено в пояснительной записке.