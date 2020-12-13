Тигран Мкртычев приступит к обязанностям директора Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого со 2 января 2021 года, сообщила пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма.

Напомним, директор московского Музея Рерихов Тигран Мкртычев стал победителем международного конкурса на должность директора музея Савицкого в июле 2019 года. Конкурс проводился Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

В роли директора Тигран Мкртычев инициирует Международный совет по изучению коллекции музея Савицкого. В его задачах также создание попечительского совета музея, в который войдут деятели искусств, политики и представители бизнеса.

Основными приоритетами в работе музея станут создание календаря выставочных проектов, модернизация выставочных площадей музея, повышение профессионального уровня персонала, внедрение передовых музейных технологий, создание инклюзивной среды и другие, отмечается в сообщении.