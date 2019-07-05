Директор московского Музея Рерихов — филиала Государственного музея Востока Тигран Мкртычев стал победителем международного конкурса на должность директора Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого. Победитель был объявлен 4 июля после второго заключительного этапа в Нукусе, сообщил Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана.

Конкурс Open Call был объявлен Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана в феврале. Заявки от претендентов принимались до 15 июня.

По итогам первого этапа конкурса были отобраны шесть кандидатов — Тибо де Рюйтер (Германия), Тигран Мкртычев (Россия), Сергей Пиляк (Россия), Гульшат Баймуратова (Казахстан), Октябрь Доспанов (Каракалпакстан) и Ирина Петрушина (Каракалпакстан).

В минувший четверг кандидаты выступили с презентациями перед экспертным советом и прошли очное собеседование в музее. В составе экспертного совета конкурса вошла и Мариника Бабаназарова, руководившая музеем Савицкого более 30 лет. Сейчас она является заместителем председателя Общественного совета при Министерстве культуры, отметили в Фонде.

«Я очень рада, что победителем стал господин Тигран Мкртычев, — сказала Мариника Бабаназарова. — У него за плечами большой международный опыт как в качестве ученого, так и в качестве музейного работника и куратора. Не оставил равнодушным экспертный совет и тот факт, что Тигран наш земляк, выпускник ташкентского университета, знаток Центральноазиатского региона и древней истории нашего края».

Мариника Бабаназарова рассказала, что в своей речи Тигран Мкртычев упомянул, что он — воспитанник ученых Узбекистана и хочет выполнить долг перед своими учителями, отдать дань земле, которая сделала его тем, кем он является сейчас.

«Мое личное пожелание господину Мкртычеву: не бояться трудностей и работать в полную силу. А если понадобится наша помощь, мы всегда готовы ее оказать», — добавила она.

Тигран Мкртычев родился в 1959 году в Твери, высшее образование получил в Ташкентском государственном университете по специальности «история». С 2017 года возглавляет Музей Рерихов — филиал Государственного музея искусств народов Востока в Москве.

Он был куратором более 20 выставок в Государственном музее искусства народов Востока, музее Рерихов, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Рейс-Энгельхорт музее (Манхейм, Германия), Метрополитен-музее (США), Музее изобразительных искусств Туркменистана и других.

Кроме того, Тигран Мкртычев руководил археологическими экспедициями в Самарканд, Бухару и Термез. С 2002 года является заслуженным работником культуры России.