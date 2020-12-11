Департамент культурного наследия Министерства культуры Узбекистана 10 декабря обнаружил незаконный снос стены дворца Таш-ховли («Каменный двор»), сообщила пресс-служба Минкульта.

Выяснилось, что часть восточной стены дворца правителя Хивы Аллакули-хана, построенного в 1830—1838 годах, была снесена 8 декабря частной подрядной организацией «Сургут нефть строй» по заказу государственного музея-заповедника «Ичан-Калъа».

В Минкульте заявили, что любые строительно-восстановительные работы на объекте должны проводиться по заключению научно-экспертного совета департамента и согласованию с ЮНЕСКО, но данный проект не был внесен в совет на рассмотрение.

В настоящее время департамент приостановил во дворце все реставрационные работы и готовит соответствующие документы для передачи в правоохранительные органы.

Ранее, в 2019 году, во дворце Таш-ховли устанавливали алюминиевые рамы. Позже, после вмешательства Минкульта, рамы были демонтированы.

Напомним, «Газета.uz» также писала о разрушении стены городища Кампыртепа в Сурхандарьинской области, которая в августе 2019 года была названа затерянным городом Александра Македонского.