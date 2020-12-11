Стена городища Кампыртепа в Сурхандарьинской области, которая в августе 2019 года была названа затерянным городом Александра Македонского — Александрией Оксианской, разрушена. Об этом Nuz.uz сообщил академик, ученый-археолог Эдвард Ртвеладзе.

По его словам, на протяжении последних десяти лет экспедиция, помимо продолжения археологических раскопок на самом городище, реставрировала большую стену, длиной примерно 50 м, толщиной почти 1 м, высотой около 3 м, с античными башнями. Реставрация была проведена, в том числе, на средства Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и при финансовой поддержки посольства США в Узбекистана.

Профессор сообщил, что посетил исторический объект в ноябре, и «все было на месте».

«Все стояло. Никаких предпосылок, что она разрушится, не было. Никаких сильных землетрясений не было, от сильного толчка могло быть такое разрушение. И сильных дождей не было, которые смывают. Ничего не было», — сказал академик.

Фото: Nuz.uz.

Эдвард Ртвеладзе, изучая снимки разрушения, все больше убеждается в том, что «это намеренно сломано».

«Специально кто-то это сделал, может быть, и не один человек. Мне очень-очень стыдно перед зарубежными коллегами, что такая чудовищная вещь произошла у нас в Узбекистане. А ведь в мировую археологическую науку Кампыртепа вошла как Александрия Оксианская. Мы гордимся своим открытием, над которым работали столько лет, и вот — на тебе, не уберегли. Это позор, лично для меня позор!» — заявил ученый.

Археолог предполагает, что от него хотят, чтобы он снова «достал деньги на новую реставрацию».

«Меня поражает варварское отношение наших людей к своему культурному наследию. Я сегодня вынужден оповестить общественность, что улица в крепости была разрушена ещё в прошлом году. Мы тогда шум не подняли, а зря! Мы снова заново её реставрировали. Еще тогда мы были убеждены, будто специально ломали все это», — сообщил он.

Эдвард Ртвеладзе указал, что стена состоит из передней и задней стен, пространство между которыми засыпано и утрамбовано землей и камнями.

«И вот передняя часть выломана, прямо специально как будто ломали, а задняя стоит на месте. Улицу мы в прошлом году снова отреставрировали. Кому оно могло мешать? Это же на пограничной зоне, там никакой хозяйственной деятельности не ведется. Там не сельскохозяйственная земля, там земельные участки никому не дают. Там только туристы бывают. А в этом году, из-за пандемии и туристов не было, если не считать небольшие группы ранней весной», — сказал доктор исторических наук.

Фото: Nuz.uz.

Территориальное управление Департамента культурного наследия по Сурхандарьинской области сообщило, что реставрационные работы в восточной части памятника Эдвардом Ртвеладзе были проведены в 1990—2000 годах при финансовой поддержке JICA и посольства США. В 2018 году на бюджетные средства отреставрирована западная стена, говорится в сообщении.

По данным источников, на которые ссылается Министерство культуры, из-за того, что не была выполнена консервация объекта, средняя часть юго-западной стены Кампыртепа обрушилась в результате проливных дождей в ноябре. При этом в Минкульте также сослались на слова Эдварда Ртвеладзе, который заявил о целостности стены в ноябре и намеренном разрушении части объекта.

По итогам беседы сотрудником Департамента культурного наследия с академиком принято решение направить обращение в Генеральную прокуратуру для проведения проверки.

Кроме того, ученый-археолог порекомендовал покрыть поврежденный участок стены толстой пленкой с использованием армирующих средств, чтобы весной приступить к реставрационным работам.

Минкульт также предлагает включить восстановление стены Кампыртепа под руководством Эдварда Ртвеладзе в программу по реконструкции объектов материального наследия в 2021 году, которая финансируется из республиканского бюджета.

Оборонительный ров и реконструированная стена Александрии Оксианской. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz»

Городище Кампыртепа было открыто академиком Эдвардом Ртвеладзе в 1972 году при обследованиях археологических памятников долины Амударьи. Первоначально ученые локализовали на месте городища населенный пункт Пандахийон. Более поздние исследования позволили назвать это место Александрией Оксианской.