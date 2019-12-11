Министерство культуры Узбекистана отреагировало на сообщение в Facebook об установке алюминиевых рам в Таш-ховли — дворце правителя Хивы Аллакули-хана, построенном в XIX веке.

Как говорится в сообщении министерства, рамы во дворце, расположенном на территории музея-заповедника Ичан-кала, были установлены без ведома Научно-экспертного совета Минкульта.

В настоящее время рамы демонтированы. По поручению министра культуры документы об этом будут направлены в органы прокуратуры, а виновные в нанесении ущерба объекту культурного наследия будут привлечены к ответственности.

В Минкульте напомнили, что любые работы по ремонту и реконструкции на территории объектов культурного наследия должны проводиться с согласованием сметы работ и получением научного заключения.