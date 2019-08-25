Узбекистанские ученые назвали городище Кампыртепа в Сурхандарьинской области легендарной Александрией Оксианской, затерянным городом Александра Македонского. Его поиском археологи занимались многие годы. Об открытии объявлено 23 августа в Термезе в ходе «Недели культуры и искусства Узбекистана».

Место расположения Александрии Оксианской, описанной в трудах античного историка Птолемея, долгие годы было загадкой для ученых и археологов. Популярные теории называли возможной локацией эллинистического города на Амударье городища Старый Термез в Сурхандарье и Ай-Ханум в Афганистане.

«Проанализированные археологические данные из трех городищ — Ай-Ханум, Старый Термез и Кампыртепа — показывают, что только на Кампыртепа получены убедительные, в отличие от первых двух, материалы, свидетельствующие об основании во время походов Александра Македонского в Трансоксиану в 329−327 годах до нашей эры значительного по площади поселения с развитой градостроительной структурой, мощной фортификацией и капитальными строениями. По всей вероятности, это и есть легендарная Александрия Оксианская Птолемея», — пишет академик Эдуард Ртвеладзе.





Стены зданий Александрии Оксианской. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Городище Кампыртепа было открыто академиком Ртвеладзе в 1972 году при обследованиях археологических памятников долины Амударьи. Первоначально ученые локализовали на месте городища населенный пункт Пандахийон. Более поздние исследования позволили академику Ртвеладзе с убедительностью назвать это место Александрией Оксианской. Свои выводы академик базирует на археологическом материале, собранном с 1972 года, сведениях из письменных источников и картографических данных.

Ученые считают, что в Александрии на Амударье проживало 800−900 человек. Город-крепость состоит из цитадели и внутреннего города. Он был укреплен оборонительной стеной, башнями и глубоким рвом. В Александрии имелась гавань и порт. В процессе раскопок здесь были найдены селевкидские, греко-бактрийские и кушанские монеты, предметы искусства. Особый интерес вызывают обнаруженные в городе образцы древнегреческих, бактрийских и древнеиндийских надписей.

3D-реконструкция Александрии Оксианской, созданная по материалам раскопок Эдварда Ртвеладзе.

Прекращение жизни в Александрии Оксианской связано с резким повышением уровня воды в Амударье в середине II века нашей эры.

«Это огромная работа, сделанная под руководством нашего знаменитого академика Эдварда Ртвеладзе. Это сорокалетний труд. То, что Кампыртема будет признана Александрией Оксианской — один из главных результатов труда и жизни Эдварда Ртвеладзе. Да, есть определенные споры. Но сегодня ученые из более чем 40 стран, приехавшие в Термез на международный археолого-туристический форум, во время пленарного заседания с уверенностью поддержали мнение наших ученых», — сказал «Газете.uz» заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов.





Городище Александрии Оксианской. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

В правительстве Узбекистана полагают, что открытие Александрии Оксианской приведет к росту популярности Сурхандарьи в качестве туристического направления.

«Посмотреть на Александрию, узнать больше об истории этого города приедет большое количество иностранных туристов. Это прямая экономическая выгода стране, развитие инфраструктуры и доходы местного населения. С точки зрения туризма Сурхандарья — один из самых богатых регионов Узбекистана. Помимо археологических и природных памятников, здесь имеется нематериальная культура. Бахши, искусство Байсуна, музыка, танцы, ткани. Все это вместе делает Сурхандарью уникальным регионом», — отметил Азиз Абдухакимов.





Открытие Александрии Оксианской 23 августа с участием вице-премьера Азиза Абдухакимова, хокима Сурхандарьинской области Туры Боболова, ученых и старейшин. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

Вице-премьер отметил, что для большинства туристов из Европы наличие богатой эллинистической культуры в Узбекистане до сих пор было неизвестным. «Объявив всему миру, что на территории Сурхандарьи обнаружена Александрия Оксианская, мы теперь сможем привлечь их внимание, особенно интеллектуалов», — считает он.

«Давайте вместе порадуемся этому открытию. И представим будущих туристов, образованных людей, которые хотят учиться и познавать. Они приедут сюда и будут изучать все достопримечательности в Сурхандарье. И потом перейдут реку и будут путешествовать в будущем мирном Афганистане. Я уверен, что каждый из нас этого хочет», — сказал в приветственном слове во время открытия Александрии Оксианской американский ученый и исследователь Фредерик Старр.





Автор «Газеты.uz» Никита Макаренко, вице-премьер Азиз Абдухакимов и хоким Сурхандарьинской области Тура Боболов 23 августа у нового дорожного знака, указывающего направление на Александрию Оксианскую.

Сегодня посмотреть Александрию Оксианскую можно, отправившись туда на такси из Термеза. Расстояние составляет около 40 км. Средняя стоимость проезда — около 100−120 тысяч сумов за аренду автомобиля в обе стороны. В городе Термезе и на трассах Сурхандарьи установлены специальные указатели на Александрию. Добраться до Термеза можно ночным поездом из Ташкента или на самолете, полеты выполняются пять раз в неделю. Посещение городища бесплатно.

Многие экспонаты, найденные во время раскопок на городище Кампыртепа, можно увидеть в Термезском археологическом музее. Там же можно получить брошюры и информацию о посещении Александрии Оксианской.