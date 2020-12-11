Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 декабря провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе переговоров лидеры выступили за продолжение доверительного и системного диалога в политической сфере, включая регулярное проведение консультаций и принятие среднесрочной программы сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Предложено активизировать взаимодействие по межпарламентской линии.

В качестве ориентира в торгово-экономической сфере поставлена задача в ближайшие годы достичь объема товарооборота в 1 млрд долларов.

«Важное внимание уделено формированию эффективных транспортных коридоров и логистической инфраструктуры, возобновлению авиасообщения», — говорится в сообщении.

Главы страны также рассмотрели вопросы продвижения перспективных инвестиционных проектов, в том числе с привлечением передовых технологий, технического содействия и льготного финансирования ведущих индийских организаций. В качестве приоритетных направлений обозначены сельское хозяйство, инновации, альтернативная энергетика, фармацевтика и здравоохранение, информационно-коммуникационные технологии, космические исследования.

Лидеры договорились расширять межрегиональные контакты на примере успешного партнерства Андижанской области и штата Гуджарат.

В гуманитарной сфере стороны будут поддерживать совместные программы в области образования и подготовки кадров, кинематографии, развития обменов между молодежными организациями, изучения национальной культуры и языка, реставрации объектов исторического наследия.

Предложено создание в регионах Узбекистана современных медицинских центров с внедрением традиционной индийской системы «Аюрведа» и телемедицины. Индийская сторона будет поддерживать работу Национальной федерации йоги в Узбекистане.

В ходе саммита стороны обсудили также вопросы противодействия вызовам и угрозам безопасности и стабильности и подчеркнули важность продолжения тесной координации и обмена информацией.

В завершение встречи Шавкат Мирзиёев вновь подтвердил приглашение Нарендре Моди посетить Узбекистан с официальным визитом в следующем году.

По итогам саммита стороны приняли Совместное заявление о близкой дружбе и крепком партнерстве между Узбекистаном и Индией. Кроме того, в рамках встречи подписан ряд двусторонних документов в области экономики, инноваций, финансово-технического содействия, таможенного дела и технического регулирования торговли, подготовки кадров и проведения совместных научных исследований.