Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов достигли договоренности о налаживании сотрудничества и проведении совместных исследований в области борьбы с распространением коронавируса. Эту тему лидеры двух стран обсудили по телефону 11 декабря, сообщила пресс-служба главы государства.

В беседе президент Узбекистана поздравил лидера Туркменистана и туркменский народ с 25-летием Нейтралитета страны, пожелав мира, благополучия, прогресса и процветания.

Главы государств также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки и определили приоритеты взаимодействия на перспективу в таких сферах, как торговля, промышленная кооперация, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и транзит, межрегиональные связи и гуманитарные программы.

Президенты особо остановились на перспективах регионального взаимодействия, а также обсудили подготовку к предстоящему саммиту СНГ, говорится в сообщении.

Отметим, что на сегодня в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем в стране введены масочный режим и ряд ограничений на работу торговли, общепита, сервиса и транспорта.