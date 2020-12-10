На внеочередном заседании исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Узбекистана 9 декабря принято решение о выдвижении кандидатуры Отабека Умарова на должность вице-президента Олимпийского совета Азии (ОСА). Об этом сообщили в пресс-службе НОК.
В комитете заявили, что в связи с проведением молодежных Азиатских игр в Узбекистане страна впервые получила право предложить своего представителя на пост замглавы ОСА. Утверждение кандидатов ожидается 16 декабря в Омане на генеральной ассамблее совета.
В 2025 году в Ташкенте впервые пройдут IV молодежные Азиатские игры. «Это станет проверкой для Узбекистана перед всем континентом. Исходя из этого к предстоящему событию нужно подготовиться на высоком уровне, наладить крепкие коммуникации с Олимпийском советом Азии», — говорится в сообщении НОК.
«Выдвигаемого кандидата на пост вице-президента ОСА [Отабека Умарова] могу назвать самым достойным представителем. Этот человек очень любит спорт и регулярно занимается им. Проявлял инициативу в развитии в Узбекистане нескольких видов спорта, продвижении олимпийского движения», — сказал председатель Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов.
Напомним, Отабек Умаров до августа возглавлял Федерацию триатлона и Ассоциацию смешанных боевых искусств Узбекистана. Решение о досрочном уходе из спортивных организаций он связывал с «изменениями, связанными с пандемией COVID-19».
«В сложившейся ситуации я осознаю, что задачи, связанные с несением государственной службы, с обеспечением общественной безопасности, обретают принципиально новый характер и беспрецедентный уровень ответственности», — сказал тогда Отабек Умаров, младший зять президента Шавката Мирзиёева.
В марте 2019 года «Газета.uz» сообщала, что он работает первым заместителем службы безопасности главы государства.
Akmal Khasanov
Один шаг назад, два вперед..
Вазген Ксеракопян
Как замечательно. Народ рад за него. И за всех их. Очень рад прям.
Eugenie Muminova
А что, вдруг много свободного времени появилось или пандемия кончилась? Мне кажется, у нас в стране много кто “очень любит спорт и регулярно занимается им“, при этом не будучи обремененными принципиально новыми задачами и беспрецедентного уровня ответственностью.
Жавохир Олимов
Ай какая роскошная улыбка! )))
Zokir Isakhodjaev
Ощущения что смотрю один и тот же фильм, только вот актёры другие, а фильм тот же