На внеочередном заседании исполнительного комитета Национального олимпийского комитета Узбекистана 9 декабря принято решение о выдвижении кандидатуры Отабека Умарова на должность вице-президента Олимпийского совета Азии (ОСА). Об этом сообщили в пресс-службе НОК.

В комитете заявили, что в связи с проведением молодежных Азиатских игр в Узбекистане страна впервые получила право предложить своего представителя на пост замглавы ОСА. Утверждение кандидатов ожидается 16 декабря в Омане на генеральной ассамблее совета.

В 2025 году в Ташкенте впервые пройдут IV молодежные Азиатские игры. «Это станет проверкой для Узбекистана перед всем континентом. Исходя из этого к предстоящему событию нужно подготовиться на высоком уровне, наладить крепкие коммуникации с Олимпийском советом Азии», — говорится в сообщении НОК.

«Выдвигаемого кандидата на пост вице-президента ОСА [Отабека Умарова] могу назвать самым достойным представителем. Этот человек очень любит спорт и регулярно занимается им. Проявлял инициативу в развитии в Узбекистане нескольких видов спорта, продвижении олимпийского движения», — сказал председатель Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов.

Напомним, Отабек Умаров до августа возглавлял Федерацию триатлона и Ассоциацию смешанных боевых искусств Узбекистана. Решение о досрочном уходе из спортивных организаций он связывал с «изменениями, связанными с пандемией COVID-19».

«В сложившейся ситуации я осознаю, что задачи, связанные с несением государственной службы, с обеспечением общественной безопасности, обретают принципиально новый характер и беспрецедентный уровень ответственности», — сказал тогда Отабек Умаров, младший зять президента Шавката Мирзиёева.

В марте 2019 года «Газета.uz» сообщала, что он работает первым заместителем службы безопасности главы государства.