Заместитель министра инвестиций и внешней торговли и исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухрат Вафаев выступил онлайн на Международном экспортном форум «Сделано в России». Фрагменты его выступления приводит Sputnik Узбекистан.

В ходе круглого стола обсуждались пути восстановления экспорта и глобальной торговли. Шухрат Вафаев рассказал, что инвестиционные проекты и модернизацию индустриальной базы в Узбекистане, как и в других развивающихся странах, поддерживают деньгами международные финансовые организации: Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и национальные экспортные кредитные агентства.

Шухрат Вафаев отметил, что для развития экономики страны позитивную роль сыграло прошлогоднее решение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о переводе Узбекистана из шестой в пятую категорию по степени кредитного риска, что автоматически снизило для страны стоимость внешнего финансирования.

Данный шаг позволил сократить объемы страховых обязательств по экспортным кредитам, которые иностранные банки предоставляют предприятиям из Узбекистана.

ОЭСР оценивает государства по семибалльной шкале: к первой категории относят экономики с минимальными рисками, а к седьмой — с максимальными.

В то же время на фоне эпидемии COVID-19 экспортные кредитные агентства пересмотрели свои лимиты на размер средств, выделяемых бизнесу. Это открыло для них более широкие возможности по их использованию.

«Мы очень впечатлены теми изменениями, которые многие агентства внедряют в сегодняшней ситуации, но пока до нас дошли не все из них, мы не имели возможности воспользоваться ими», — отметил замминистра.

Шухрат Вафаев подчеркнул, что в большинстве своем институты развития фокусируются на помощи большим игрокам — крупным компаниям с государственным участием. С ними легче вести дело, так как такие предприятия пользуются финансовыми гарантиями или другими обязательствами со стороны правительства. Но тогда «за бортом» оказываются проекты малого и среднего бизнеса, а ведь именно они больше всех нуждаются в дополнительной поддержке, пояснил замминистра.

Во время пандемии перед экспортерами Узбекистана остро стоит проблема восполнения средств для финансирования текущей деятельности. Этот вопрос стране пришлось решать, главным образом, за счет внутренних источников, в том числе банков и Фонда реконструкции и развития. Свою лепту внесли и международные институты — ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и Исламский банк развития, отметил Шухрат Вафаев. Но все же инструментов содействия малым и средним предприятиям со стороны международных финансовых институтов, по мнению спикера, до сих пор недостаточно, сказал он.

«Кризис многому нас научил, открыл нам глаза на многие проблемы. Я думаю, что от шагов по проектированию и созданию новых инструментов поддержки теперь мы должны перейти к их использованию и реализации», — резюмировал Шухрат Вафаев.

Ранее колумнист «Газеты.uz» Дмитрий Поваров писал, что в рыночной экономике сфера услуг и торговли не менее важна, чем строительство крупных заводов, поскольку малый и средний бизнес отвечает за стабильный повседневный спрос, а следовательно стимулирует население зарабатывать. Поэтому во время пандемии поддержать эти предприятия так же важно, как и системообразующих гигантов.