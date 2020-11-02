Первый, он же и последний советский президент Михаил Горбачев в начале перестройки давал своим подчиненным завет: «Надо почаще бывать нам в трудовых коллективах». По всей видимости, для нынешних чиновников это правило можно было бы и прописать заново, поскольку только незнанием истинного положения вещей можно объяснить логику принятия новых ограничительных мер для бизнеса.

Впрочем, одно системное объяснение, чем руководствовались власти, отключая с 1 ноября от газоснабжения общепит, укладывается в нынешнее понимание модели всей нашей экономики: страна держится не на малом и среднем бизнесе, не на розничной торговле и не на сфере услуг.

Сегодня ее основа — крупные системообразующие отрасли, такие как добыча сырья, строительство важных объектов, обработка металлов, железнодорожные перевозки, выращивание зерна и хлопка. Именно эти отрасли нуждаются в государственной поддержке, на этих рынках следует ускорить движение капитала, чтобы никоим образом не потерять над ними контроль, считают власти.

В условиях локдауна предложенный малому и среднему бизнесу пакет из налоговых и финансовых мер хорошо укладывается в тот самый административный подход, когда главной целью развития экономики считалось производство средств производства, а сфере услуг уже отводились меры поддержки по остаточному «сиротскому» принципу: если что-то останется из общего бюджетного «казана».

Я не к тому, что в нашем предпринимательстве все святы. Ничуть. Встречаются примеры, когда бизнес готов обходить нормативы и инструкции. Тем более, если последние прописаны так туманно и противоречиво, что обойти их становится просто-таки необходимо для снижения издержек. А чиновник тут как тут: всегда готов предложить, как «присосаться» к газовым сетям нелегально, как обойти систему контроля водных и энергоресурсов. Гремучая смесь иногда из бизнеса и чиновника получается. Самым простым решением кажется рука, отключающая рубильник и закручивающая вентиль. Но такая простота от воровства никак не спасает.

И здесь из поля зрения очень часто выпадает одна, но очень важная деталь. Принято считать, что людей с предпринимательской жилкой во всяком социуме довольно немного, порядка 10−15%, а прочие 85% не очень-то и рвутся. Без понимания порядка таких цифр жгучее желание простимулировать частный бизнес к переходу на альтернативные виды топлива выглядит уже не столь однозначным.

Речь о том, что предпринимательство — это на самом деле тяжелая доля. Постоянный стресс попасть под невидимый рыночный прицел. Не рассчитаться по кредитным долгам, увязнуть в судебных спорах с контрагентами. В конце концов, это тяжелая работа, без выходных и праздников. О баснословных доходах и речи быть не может. Социальная защищенность — та еще ирония.

Безусловно, без личной мотивации в таком бизнесе никуда. Есть люди с призванием к коммерции или ремеслу. Между желанием отдать свою жизнь работе на крупную компанию, даже вполне себе честную и праведную, и риском начать плавание в одиночку такой человек выберет второе. Предпринимательство имеет свойство закрываться и без всякого чиновничьего произвола. Но если его меньше обдирать и ставить палки в колеса, то кривая «рыночной мечты» поможет таким людям реализоваться.

В настоящий рыночной экономике любое кафе, салон красоты или барбершоп не менее важен, чем строительство GTL-завода или сталелитейного гиганта. Задача ресторанов, бутиков, магазинов игрушек и обычных лепёшечных цехов — в том, чтобы обеспечить производителей цемента, газа, хлопка, автомобилей и телевизоров желанием зарабатывать на всяческие приятные «пустяки». Поэтому так важно сохранить этот бизнес, иначе к концу пандемии может оказаться, что работать уже можно, а бизнесов для этого совсем не осталось.

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