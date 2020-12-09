Проект документа о введении обязательных бесплатных курсов по подготовке к семейной жизни и бесплатных медицинских осмотров по выявлению проблем с репродуктивным здоровьем договорились разработать участники «круглого стола», прошедшего 9 декабря в Министерстве юстиии Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.
В мероприятии под председательством главы Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, сенаторы, руководители министерств и ведомств и представители негосударственных организаций.
В документ, который намерены разработать участники встречи, также может войти выделение потребительских, ипотечных и автокредитов на льготных условиях для обеспечения материального благополучия молодых семей в первые три года совместной жизни. Кроме того, в документе планируется закрепить обязательное решение вопроса об алиментах при обращении супругов в суд о расторжении брака и применение санкций в виде принудительных общественных работ и временного ограничения права управления транспортным средством к лицам, отказывающимся от уплаты алиментов.
На мероприятии отмечалось, что основными причинами разводов становятся неготовность молодых к созданию семьи, бесплодие, проблемы с репродуктивным здоровьем, ограничение третьими лицами прав супругов и другие. Говорилось и о том, что основной целью алиментов является обеспечение прав и интересов лиц, нуждающихся в социальной защите, а также смягчение негативных последствий развода.
В марте президент Шавкат Мирзиёев высказался по вопросу разводов: он выразил сожаление, что такие серьезные последствия происходят по мелким бытовым причинам, и указал, что нужно изучать и положительно разрешать ситуации в проблемных семьях. Глава государства рекомендовал организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни и закрепить за ними психологов, а также проводить конкурс «Образцовая семья».
Отметим, что супругов, намеренных развестись, нередко пытаются примирить, хотя обстоятельства к этому не всегда располагают. По этому поводу глава Сената Танзила Нарбаева в 2019 году говорила: «Иногда эти общественные структуры (махалля, примирительные комиссии — ред.) играют очень хорошую роль тоже. От них тоже нельзя просто так отказываться. Но чаще всего они перегибают. Иногда можно наблюдать чрезмерное вмешательство в частную жизнь, личную жизнь супругов. Это тоже одна из крайностей. С этим абсолютно нельзя соглашаться… Люди сами должны решать, продолжать совместную жизнь или нет».
Этот вопрос также комментировала директор института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева: «Надо ли пытаться сохранять семью? Конечно надо, если есть гарантия, что в дальнейшем отношения улучшатся и никто не пострадает. Был период, когда в Европе в отдельных странах запретили разводы. Однако это не привело к фактическому сохранению семей. Поэтому не стоит быть жертвой насилия ради мнимых клятвенных обещаний. Терпеть не надо».
Заместитель главы попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева также высказалась на эту тему. Старшая дочь президента заявила, что нельзя за восемь лет издевательств «наказывать» примирением, вероятно, имея в виду историю Мустахкам Вахобовой, которая в течение длительного времени подвергалась насилию и унижению от супруга, а родственники мужа каждый раз уговаривали ее вернуться в семью.
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“Но чаще всего они перегибают“
если перегибают — надо просто сажать в тюрьму и все. передача власти отдельному лицу должна же подразумевать уголовную ответственность?
“Иногда можно наблюдать чрезмерное вмешательство в частную жизнь“
а разве есть понятие не чрезмерное вмешательство в частную жизнь? у нас есть Конституция — основа государства, которая ГАРАНТИРУЕТ невмешательство в частную жизнь.
и Конституция ЗАПРЕЩАЕТ существование какого иного закона который оспаривает эту статью.
а значит любое вмешательство в частную жизнь, даже небольшое — должно быть уголовно наказуемо.
Iskandar Mirabdullayev
смотрим взад. “в странах 1 класса, золотого миллиарда“ семья трансформируется. брак приимает сериальные формы, когда партнеры живут вместе 5-7 лет. а потом новая серия. звучит дико. но в условиях малодетности и обеспеченности брак принимает такие формы. просто мы нищи и патриархальны и пр. но если будем богаче и у нас это будет. узб."начальника" об этом и прдставления не имеет.
john smart
я одно не могу понять как государство может повлияет на развод пар? Есть пары которые не могут развестись уже 3 год. Хотя всем известно видно что они больше не могут жить вместе. Муж стал наркоманом и 3 детей страдают от этого идиота, но наши судья откладывают развод уже 3 год. Ужас..
Иff Купидоноff
В этом вопросе государство может помочь косвенно. Создать рабочие места для молодых. Помочь с ипотечным жильем, бесплатная помощь психологов.. что еще? Улучшать жизнь в общем. Большинство разводов из за нужды и бедности.
Хаммаси екчилигдан.
бобир пайзиев
“основными причинами разводов становятся неготовность молодых к созданию семьи, бесплодие, проблемы с репродуктивным здоровьем, ограничение третьими лицами прав супругов и другие“. В думающих, развитых странах, которые не прошли через лапы компрачикосов, большинство из этих проблем разрешаются заключением нормального брачного контракта. Разумные люди никогда не поставят цель — сохранить семью, отказав в расторжении брака людям, которые уже прошли через семь кругов ада. Кто посмеет сказать, что люди, которые решили этот вопрос в семейном кругу, разборки с привлечением родственников, прошли через примирительную комиссию в махалле, и обратившись в суд и перетерпев еще 6 месяцев ожидания, хорошо не подумали? И что в данном случае будет означать вердикт судьи об отказе в расторжении брака? Вандализм, садизм, издевательства или это мнение здравого смысла? Решениями об отказе судьи не сохраняют семью, и не укрепляют ее! Они вбивают между ними клин, который исключает для сторон возможность в будущем восстановить семью, исключает просто сохранение нормальных отношений, в том числе м по вопросу о воспитании детей!
Eugenie Muminova
А нельзя с договорными браками как-то побороться и разрешить нашей молодёжи самой знакомиться и влюбляться, а не вступать в брак по указке старших? Тогда и вмешательств третьих сторон меньше было бы. Обязательные медицинские обследования — зачем они в браке по любви, где люди друг другу доверяют? Надо будет — пойдут и обследуются. Это собак перед вязкой ветеринар должен обследовать, они сами в клинику не пойдут, но мы же говорим о взрослых людях?
Искандар Ахмедов
Да уж! Вот только у кого будет время ходить на курсы? Да и будут ли они полезны? Очередная кормушка для махалли!
Татьяна
Это очень хорошо. Нужно чтобы ещё и психотерапевт тоже обследовал молодых. А то потом выявляется ещё и психопатия или вялотекущая (скрытая) шизофрения. Поэтому много разводов от бесплодия и психических заболеваний.