Проект документа о введении обязательных бесплатных курсов по подготовке к семейной жизни и бесплатных медицинских осмотров по выявлению проблем с репродуктивным здоровьем договорились разработать участники «круглого стола», прошедшего 9 декабря в Министерстве юстиии Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

В мероприятии под председательством главы Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой приняли участие депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса, сенаторы, руководители министерств и ведомств и представители негосударственных организаций.

В документ, который намерены разработать участники встречи, также может войти выделение потребительских, ипотечных и автокредитов на льготных условиях для обеспечения материального благополучия молодых семей в первые три года совместной жизни. Кроме того, в документе планируется закрепить обязательное решение вопроса об алиментах при обращении супругов в суд о расторжении брака и применение санкций в виде принудительных общественных работ и временного ограничения права управления транспортным средством к лицам, отказывающимся от уплаты алиментов.

На мероприятии отмечалось, что основными причинами разводов становятся неготовность молодых к созданию семьи, бесплодие, проблемы с репродуктивным здоровьем, ограничение третьими лицами прав супругов и другие. Говорилось и о том, что основной целью алиментов является обеспечение прав и интересов лиц, нуждающихся в социальной защите, а также смягчение негативных последствий развода.

В марте президент Шавкат Мирзиёев высказался по вопросу разводов: он выразил сожаление, что такие серьезные последствия происходят по мелким бытовым причинам, и указал, что нужно изучать и положительно разрешать ситуации в проблемных семьях. Глава государства рекомендовал организовать при махаллях краткосрочные курсы по подготовке к семейной жизни и закрепить за ними психологов, а также проводить конкурс «Образцовая семья».

Отметим, что супругов, намеренных развестись, нередко пытаются примирить, хотя обстоятельства к этому не всегда располагают. По этому поводу глава Сената Танзила Нарбаева в 2019 году говорила: «Иногда эти общественные структуры (махалля, примирительные комиссии — ред.) играют очень хорошую роль тоже. От них тоже нельзя просто так отказываться. Но чаще всего они перегибают. Иногда можно наблюдать чрезмерное вмешательство в частную жизнь, личную жизнь супругов. Это тоже одна из крайностей. С этим абсолютно нельзя соглашаться… Люди сами должны решать, продолжать совместную жизнь или нет».

Этот вопрос также комментировала директор института демократии и прав человека Сайёра Ходжаева: «Надо ли пытаться сохранять семью? Конечно надо, если есть гарантия, что в дальнейшем отношения улучшатся и никто не пострадает. Был период, когда в Европе в отдельных странах запретили разводы. Однако это не привело к фактическому сохранению семей. Поэтому не стоит быть жертвой насилия ради мнимых клятвенных обещаний. Терпеть не надо».

Заместитель главы попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева также высказалась на эту тему. Старшая дочь президента заявила, что нельзя за восемь лет издевательств «наказывать» примирением, вероятно, имея в виду историю Мустахкам Вахобовой, которая в течение длительного времени подвергалась насилию и унижению от супруга, а родственники мужа каждый раз уговаривали ее вернуться в семью.