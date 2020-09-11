Заместитель председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева высказалась в своем Telegram-канале о свободе слова и гендерном равенстве в Узбекистане, упомянув недавние инциденты в Самарканде и Намангане. Старшая дочь президента также объявила о рождении сына, которого назвали Шавкатом.

По ее словам, несмотря на имеющиеся сейчас трудности, жизнь продолжается, люди играют свадьбы, рождаются дети. Она считает, что любовь — это та сила, которая помогает женщинам терпеть и прощать обиды.

«Мы с сыном сейчас засыпаем не под сказки, а под новости. И мне больно видеть, что машина правосудия против женщин и журналистов сразу же становится быстрой и мощной и работает во всю силу. А против мужчин и чиновников зачастую буксует», — сказала Саида Мирзиёева.

Старшая дочь президента заявила, что нельзя одновременно за ответ на оскорбление лишать свободы, а за восемь лет издевательств «наказывать» примирением.

«Нельзя считать девочку вещью только потому, что она маленькая и потерпит, и решать за нее, обидели ее или нет. Недопустимо преследовать за собственное мнение без суда», — указала она.

Зампредседателя попечительского Фонда поддержки масс-медиа также подчеркнула, что для достижения справедливости, закон должен работать одинаково в обе стороны.

«Если мы хотим жить в счастливой стране, нам надо защищать женщин от приоритета мужчин, а журналистов — от давления, — считает она. — Четыре года назад наш президент провозгласил свободу слова, и наша страна решила, что больше не будет терпеть и молчать. И надо помнить, что каждый такой случай станет достоянием общественности: мы видим, как за мелкий проступок человека могут сильно наказать, применить все возможные статьи. А когда кому-то надо, все смягчается и облегчается. Люди это видят, люди это обсуждают и перестают верить в справедливость».

Саида Мирзиёева выразила уверенность, что журналисты и блогеры не замолчат и продолжат начатые реформы, и сказала, что верит в силу общественного мнения.

В завершении своего поста она анонсировала два постановления, разработанных по поручению президента: декриминализация клеветы и ответственность за препятствование работе журналиста.

О правах женщин Саида Мирзиёева говорила и на Глобальном женском форуме, состоявшемся в феврале этого года в Дубае. Саида Мирзиёева заявляла, что узбекским женщинам есть, что сказать миру, они смогут сделать свой весомый вклад в экономическое и культурное развитие человеческой расы.