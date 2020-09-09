Комитет Сената по делам женщин и гендерного равенства взял под контроль ситуацию, связанную с жестоким избиением в Самарканде 25-летней женщины супругом. Соответствующим структурам даны указания по законному рассмотрению дела и принятию соответствующих мер, следует из сообщения верхней палаты парламента.

Видеозапись из Самарканда, на которой запечатлены кадры избиения, распространилась в социальных сетях 22 августа.

Пострадавшей является 25-летняя Мустахкам. В 2012 году в возрасте 16 лет она вышла замуж за жителя города по имени Шероз, который на 10 лет старше нее. Сначала пара жила в браке по шариату, а в 2015 году семью официально зарегистрировали. У супругов двое детей — сын и дочь.

Что говорит МВД

На видеозапись оперативно отреагировали в УКД ОВД Самарканда. Было начато следствие, в ходе которого выяснилось, что инцидент произошел 20 августа в доме, где проживала семья. Отмечалось, что мужчина без всяких причин и под разными предлогами руками и ногами избил свою супругу.





Фото: УВД Самаркандской области.

После этого случая женщину с двумя детьми взяли под защиту УКД ОВД Самарканда, инспекторы по делам женщин управления профилактики правонарушений областного УВД выдали пострадавшей защитный ордер. За ней также прикреплены психологи, оказана материальная помощь.

Позже в эфире программы Zamon телеканала SevimliTV сообщили, что сотрудники правоохранительных органов задержали супруга пострадавшей в Ташкенте и доставили его в Самарканд. В пресс-службе областного УВД уточнили, что в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье 105 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана.

Что говорит пострадавшая

Случай в Самарканде получил широкую огласку. Историю на своей странице в Facebook осветила блогер Aqida Hanum.

Когда блогер связалась с Мустахкам для выяснения подробностей, женщина заявила, что на протяжении всех восьми лет замужества подвергалась унижению и насилию. Она призналась, что три раза пыталась покончить жизнь самоубийством. Пострадавшая сообщила, что сама распространила видеозапись, сделав копию с камер наблюдения в доме, которые установил супруг.

Фото: fb.com/aqida.hanum

Aqida Hanum написала, что женщине иногда не верили даже ее родные, но после распространения видеозаписи убедились, что ситуация действительно тяжелая. По ее словам, о том, что происходило в семье, знали все соседи, но не хотели связываться.

Мустахкам на встрече с блогером отметила, что в правоохранительные органы два раза поступала информация о происходящем дома насилии. «В первый раз они узнали не от меня лично, а когда попала в реанимацию после попытки самоубийства. Тогда выпила таблетки. Второй раз — когда [супруг] заставил меня съесть „памперс“», — заявила женщина.

По ее словам, этот инцидент произошел примерно два-три года назад, когда она поругалась с младшей сестрой мужа, который, узнав об этом, вернулся домой, когда никого не было, запер ее в комнате и начал избивать.

«Потом он заставил меня найти в дворе дома отходы нашей собаки. Но у нас дома всегда было чисто, убрано, так что я не смогла найти. Тогда он сказал, принести [отходы] из туалета. Я сказала, что не смогла достать. По-моему, он сам тоже не смог. Тогда он нашел среди мусора трехдневный „памперс“, разорвал его и положил содержимое в горшок, начал заставлять есть все это», — призналась женщина. Она добавила, что все это происходило на глазах старшего сына, который просил отца остановиться. «Когда я сказала, что не смогу это есть, он начал бить по голове графином и принуждал дальше».

Она также упомянула, что супруг заставил ее все это запить водой, а потом просидел рядом два часа, чтобы убедиться, что «все переварилось». И только после этого он открыл все двери и вышел из дома.

Тогда она поехала к близкой родственнице, куда и вызвали «скорую помощь». Позже ей сообщили, что при входе в дом она потеряла сознание. Также она узнала, что по прибытию врачи заявили о большом промежутке времени с момента произошедшего, что могут не успеть доставить в больницу. В связи с этим процедуру по промыванию желудка провели дома. Врачи и доложили об инциденте в правоохранительные органы.

«Должны были провести еще судмедэспертизу. И тогда к нам приехал свекр с золовкой и начали уговаривать вернуться домой, хотя даже не были в курсе, что произошло на самом деле. После того, как узнали, продолжили просить вернуться и обещали, что такого больше не повторится. В итоге свекр забрал меня домой, а я отказалась от экспертизы. Но как только мы вернулись, [супруг] снова начал избивать меня, несмотря на то, что свекр пытался помешать», — говорит Мустахкам.

Фото: fb.com/aqida.hanum

Женщина заявляет, что не собирается дальше жить со своим супругом. Она говорит, что не видит ни одной причины, ни одного благого деяния со стороны мужа, ради которого стоило бы задуматься о возвращении домой.

«Восемь лет терпела ради своих детей, родителей мужа, никогда не думала о себе. Я всегда терпела, потому что сама росла без отца, потому что некуда было идти. Но дальше уже не смогу терпеть, — сказала пострадавшая в беседе с блогером. — Он никогда не воспринимал меня как человека, всегда говорил, что я прислуга, рабыня. Моя вина в том, что я сирота. Он говорил, что я могу уйти из дома в любой момент, но только оставив своих детей».

Что говорит хокимият Самарканда

По факту избиения женщины 5 сентября с официальным заявлением выступил и хокимият Самарканда. Замглавы городского отдела по поддержке махалли и семьи Зебинисо Рахмонова сообщила, что пострадавшей оказана медицинская и психологическая помощь. Она отметила, что женщине и ее детям предоставлено место для временного проживания, которое не разглашается в связи с продолжением следствия и во избежание угроз или давления.

В заявлении администрации также говорится, что представители хокимията побывали в семье и махалле пострадавшей, о которой все члены семьи, в частности, свекр и свекровь отзывались положительно.

Хокимият в своем сообщении уточняет, что, несмотря на многолетние унижения в семье, женщина ни разу не обращалась ни в махаллю, ни в другие организации. В связи с этим семья не состояла на учете как неблагополучная.